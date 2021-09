Manglende renhold på St. Olav

Felles for toalettene på St. Olav er at det er utrolig skittent der

Saken oppdateres.

Åpent spørsmål til ansvarlig for renhold ved St. Olavs hospital. Jeg har ved flere anledninger vært på toalettbesøk på de fleste byggene ved sykehuset. Felles for dem alle er at det er utrolig skittent der! Hvorfor er det slik, kan noen svare på det? Det går ikke an at det er fordi det går så mange folk der, for skitten er gammel, ligger i kladder i hjørner og oppover på flisene.

En skulle vel kunne forvente at det på et sykehus ville vært noe renere, eller hva? Det har vært slik i mange år. Kanskje det er på tide å ta tak i det, eller er det greit at det fortsetter slik? Hvorfor er det slik? Det er såpass ille at en kvier seg for å gå på toalettet, men må man så må man.

Uten sammenligning for øvrig; på campingplasser over svenskegrensa var det så rent på gulvene i servicebyggene at en kunne glatt gå i sokkelesten uten å bli skitten på føttene! Så min oppfordring til ansvarlig for renhold ved St. Olav er: Ta tak i dette og få til en bedring!