80 år, førerkort og legeattest

Regjeringen vedtok at det ikke skulle være nødvendig med fastlegebesøk, men ministeren (Hareide) utsatte vedtaket. Her er det flere spørsmål: Er fastlegen den riktige til å fastslå om 80-åringen er kompetent til å kjøre bil? Neppe! Bør det være en form for kontroll av 80-åringen? Muligens.

Fastlegesystemet er overbelastet, da bør man minske arbeidsmengden. Kan det på 15 minutter fastslås om du er kompetent? Nei! I noen tilfeller kjenner man jo 80-åringen, i andre tilfeller knapt. Da skal man sjekke synet på en bokstavtavle, enkelte ganger ikke optimalt opplyst. En tanke tåkesyn på grunn av begynnende grå stær kan gi problemer.

Deretter skal legen finne ut om du er kognitivt i orden, på fem minutter. Hvor er da grensen, forskjellig fra lege til lege, det finnes jo ikke skikkelige kriterier. Sier legen nei, får han en fortvilt pasient, muligens en som da ikke vil benytte denne fastlegen mer. Likevel vil vel en del si nei, for sikkerhets skyld. Legen kan selvfølgelig si at han må undersøke flere ting, men mye kan ikke gjøres på et kort legebesøk. I praksis. Synstest og såkalt kognitiv.

Det bør vurderes alternativer. Et er en kjørelærer som har fått et tilleggskurs. Denne er uavhengig av personen, de kan kjøre en tur, personen må svare på en serie spørsmål om trafikk regler med mer. Dette vil gi et langt bedre utgangspunkt for bedømmelse av personen.

For øvrig fyller jeg 80 i januar, ser svært bra og er absolutt normalt oppegående i hodet, har ingen underliggende sykdommer, så et legebesøk for meg vil bety litt tid, litt kostnader, og plage en lege unødvendig. Om jeg er kompetent til å kjøre bil, er et helt annet spørsmål!