Arven ødelegger Rosenborg

Saken oppdateres.

En stolt fortid og en stor arv kan være en tung bør å bære. Hva om man ikke lever opp til tidligere helter? Hva om man skusler vekk arven? Forventningene om at man skal forvalte arven og videreføre fordums bragder, kan knekke selv den sterkeste. Og er det ikke nettopp det vi ser når det gjelder Rosenborg? Klubben virker fastlåst i at den skal spille 4-3-3, trenerne skal kunne dette systemet. Men hvis man ikke får den treneren man vil ha, tar man gjerne til takke med noe annet. Dette har vært forsøkt med og uten hell, eksempelvis Erik Hamrén, Janne Jönsson og Eirik Horneland.

Like sikkert som høstjakta er RBK på trenerjakt. Nå er det Bodø/Glimts Kjetil Knutsen som gjelder, og ifølge Adresseavisens Birger Løfaldli er han verdens beste trenerkandidat for Rosenborg akkurat nå. Intet mindre. Nils Arne Eggen er tidenes norske klubbtrener, og han har satt sitt fotavtrykk på klubben – så stort at det ikke finnes den trener som har sko store nok til å fylle dette. Men er det gitt at Knudsen vil lykkes med RBK, selv om han har hatt suksess i Bodø/Glimt? Finnes det virkelig ikke noen andre trener som er kapabel til å gjøre en god jobb?



Sett utenfra virker RBK altfor opphengt i fordums storhetstid. De sitter fast med begge beina i myra og drømmer om den tiden de var enerådende i norsk fotball. Alle måles opp mot Eggen. Jeg synes det merkverdig at klubben ikke ser at Eggen-perioden er forbi. Den kan aldri gjenskapes, og når klubben hele tiden snakker om dette og ikke klarer å frigjøre seg fra den tida, så er dette et åk nye trenere må bære på sine skuldre – og som kan skade mer enn det gagner.



Trenerne i RBK er ikke frie til å tenke egne tanker og til å ta egne valg. Hele tiden er det noen som spør – hva ville Eggen gjort? «Det va no itj sånn vi spælt før». Som supporter gir jeg blaffen i om RBK spiller 4-3-3 – eller gud forby, vil vel mange i RBK systemet si – 4-4-2 eller 3-4-1-2, som da de nylig slo Sarpsborg 3–1. Det viktigste er at de spiller bra, og enda viktigere at de vinner kamper. Hamrén har fått ufortjent dårlig rykte, de vant, men det var ikke «artige nok.»

Hvis klubben skal komme videre og bli en maktfaktor i norsk fotball igjen, så må de frigjøre seg langt mer fra sin egen fortid. Verden er ikke som den var. Heller ikke RBK. Se framover, og ikke bakover. Det svunne er uansett en drøm.