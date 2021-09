Ikke ta frustrasjonen ut på AtB-ansatte

Kom over i feil kjørefelt og kolliderte med to biler

Saken oppdateres.

Forrige torsdag sto jeg i AtB-kø. Det var nok en heldig dag, for jeg kom ut igjen etter tre kvarter. Mens jeg var der, var køståerne utelukkende eldre pluss to ungdommer. At alle kommer for å få tilbake penger de har til gode, er ikke helt riktig. Mange kommer i samme ærend som meg, nemlig for å få et kort som gjør det mulig for oss å betale på bussen. Pengene vi har igjen på det gamle kortet, har de fleste av oss brukt opp på å reise uten å kunne betale. Det har vært greit å reise fra holdeplasser der buss 1, 2 og 3 passerer, men ellers har det vært umulig å bruke kortet hos sjåføren.

Det sier seg selv at køen flytter seg sent når kundene må ha hjelp hos kundebehandlere. Damen jeg traff bak skranken, var meget hjelpsom og tålmodig. Det er ikke mennesket du treffer der som er skyld i at AtB har lagt opp til et utrolig tungvint system, så ikke la din kø-frustrastrasjon gå ut over vedkommende!

