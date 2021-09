Jeg er luta lei av Høyres kriseretorikk

Et virus som muterer, vil gjøre løpet lenger for oss alle

Saken oppdateres.

Representanten Ingrid Skjøtskift tente på alle pluggene under formannskapets møte på tirsdag. Det gjorde hun fordi det rødgrønne flertallet ikke ønsket å innvilge søknaden om å ha noen søndagsåpne dager i Midtbyen under gjenåpningsfestivalen i oktober. Hun mener at vi torpederer Midtbyen med fiendtlige tiltak, hvor dette ikke er det eneste, men ett i rekken av flere. Jeg er ikke helt sikker på hvilken vedtaksrekke hun sikter til, for det er bare slengt ut som en generell påstand, men jeg har en sterk mistanke om at det handler om de mye omtalte gateprosjektene i Olav Tryggvasons Gate og Fjordgata.

MDG slår tilbake mot kritikken rundt sykkelveien i Fjordgata: – Ta tre-fire magedrag, og husk hvorfor vi gjør det her

Jeg blir sjelden bråsint, det kan sige litt mer på, men nå er jeg luta lei av Høyres kriseretorikk. De skyter ikke bare spurv med kanon, de prøver å knerte mygg med atomvåpen. De gangene vi har gode diskusjoner om utfordringene i Midtbyen, for ja det er store utfordringer i Midtbyen, snakker vi om forskjellen på reell og opplevd tilgjengelighet. Midtbyen er ikke reelt utilgjengelig, selv for dem som kjører bil og er avhengig av det. Men det er et kjempeproblem at det oppleves slik. Spesielt partiet Høyre, men alle de som henger seg på denne retorikken, bør gå litt i tenkeboksen og sjekke medienes arkiver for å se hvem det er som har bidratt til mest negative oppslag om Midtbyen de siste årene. Det er en systematisk nedsnakking av Midtbyens tilgjengelighet og konkurransefortrinn som gjør meg matt og nesten målløs.

LES OGSÅ: Sp sløser med penger og raner byene

Tror virkelig Skjøtskift at et nei til en og annen dag med søndagsåpne butikker, noen løpemeter sykkelvei, en og annen stor blomsterpotte, et utemøbel og noen flere trær på bekostning av noen færre parkeringsplasser er det som torpederer Midtbyen? Dette satt opp mot det faktum at vi i sak etter sak vedtar store reguleringer som åpner for nytt handelsareal på Lade, Leangen, Tunga og Tillerplatået.

I saker hvor det står svart på hvitt i sakspapirene nøyaktig hvor mye i prosent og hundretusener det vil spise av omsetningen i Midtbyen – direkte. Det finnes ikke boller store nok som vi kan be Høyre spise, men jeg prøver likevel og spanderer gjerne.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe