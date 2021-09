Elevleder: Fraværsgrensa er en mistillit mot elevene

Saken oppdateres.

Det er fem år siden Ernas regjering innførte fraværsgrensa. De rødgrønne partiene har under hele valgkampen slengt dritt om «høyreskolen» regjeringen har ført de siste to periodene, og nå stiller vi spørsmål om det nye flertallet på Stortinget faktisk mener alvor. For om de gjør det, må de fjerne fraværsgrensa.

LES OGSÅ: Elevene fortjener en skole som lytter til dem

For mange har fraværet gått ned, men vi kan ikke la dette dekke over den vonde baksida. Ikke bare har stresset økt dramatisk de siste årene, men fraværsgrensa har gjort det vanskeligere for de elevene som sliter mest med fravær. De som slet med å få vurdering i fagene sine før, sliter enda mer nå. Et fraværsreglement som gjør det vanskeligere for lærere å vise skjønn og heller kaster elever som trenger hjelp, ut av skolen er ikke god sosial- og skolepolitikk.

LES OGSÅ: Veiskille fpr kunnskapsskolen

Venstresidens skolepolitikk lover mindre testing og mer tillit til elevene. Hvis Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet faktisk ønsker mer tillit til elevene, er det å fjerne fraværsgrensa en effektiv løsning. Fraværsgrensa er en mistillit mot elevene, den forteller enkelteleven at skolesystemet ikke tror de vil møte opp og derfor må tvinges gjennom skolen. Fraværsgrensa antar at alt udokumentert fravær er skulk, når dette er langt fra realiteten. Det å tvinge en elev til å møte opp fremfor å ta tak i roten av problemet, blir helt feil. Det blir som å tro at to paracet og en ibux skal hjelpe deg å gå på en brukket fot.

Som kunnskapsminister kom Guri Melby (V) med fullføringsreformen og fagfornyelsen, og venstresiden stilte seg bak disse. En ny rødgrønne regjering må nå bygge sin skolepolitikk rundt dette. Problemet er at fraværsgrensa hemmer potensialet til begge reformene. Ønsker den nye regjeringen å følge det nye elevsynet disse reformene ga oss, er fjerning av fraværsgrensa riktig vei å gå.

Det er de elevene som sliter mest, som rammes hardest av fraværsgrensa. Dagens skole bidrar derfor til å øke de sosiale forskjellene. Ønsker Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet å føre en god skolepolitikk som jevner ut forskjellene i skolen og tar elevene på alvor, må de handle nå og fjerne fraværsgrensa.