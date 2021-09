Kjære studenter: Vi må snakke sammen

Saken oppdateres.

Kjære Andreas Knudsen Sund, leder av Studenttinget ved NTNU. Du fikk en del spalteplass i Adressa 21. september. Der mener du at studentene får urettmessig mye kjeft for situasjonen på Møllenberg, og at det er lite konstruktivt å kjefte. Kan vi snakkes? Det du kaller kjefting, er sikkert den skarpe tonen retta mot studenter i noen medieoppslag i det siste. Jeg forstår at det oppleves som urettferdig av de studentene som ikke plager noen. Men akkurat som hos en frustrert partner i et dårlig forhold, er det som ligger bak kjefting ofte en intenst ønske om at den andre parten skal ta problemet på alvor, og faktisk vise at man bryr seg om forholdet.

LES OGSÅ: Her forteller småbarnsmora Mari om å bli kastet ut fra Møllenberg

Det er her du kommer inn, Andreas! Du kan vise at du virkelig tar forholdet på alvor, og være den vi snakker med i den samtaleterapien vi sikkert må gjennom for å gjøre dette levelig. Og selv om kjefting er ubehagelig for mottaker, kan det se ut til at det har fungert, du har omsider kommet og satt deg ned for å snakke om dette. Takk!

Men dessverre ser det ut til at du henger litt igjen i gamle, dårlige kommunikasjonsvaner. Det er forståelig siden linja til NTNU og studenttinget tidligere har vært preget av fornektelse og ansvarsfraskrivelse. Husk, en samtale handler ikke bare om sluttresultat, men har også en egenverdi. Dette må vi rydde opp i!

LES OGSÅ DETTE DEBATTINNLEGGET: Hvorfor må vi tåle to uker med kontinuerlig festing?

For det første: Å konkludere med at dette i bunn og grunn handler om manglende folkeskikk hos noen få, er en fullstendig avsporing. Så å si alt av asosial adferd kan reduseres til manglende folkeskikk hos enkelte, om det så er feilparkerte sparkesykler, politikere som snusker til seg skattefordeler eller folk som spytter tyggis på fortauet. Å la dette stå som konklusjonen, er det samme som å si at sånn er nå engang verden. Alle er enige om at noen oppfører seg dårlig, kan vi nå begynne å snakke om effektive tiltak?

Og så nevner du at også studenter plages med støyen. Selvfølgelig gjør de det, dette er bare en ny variant av den gamle stråmannen om at konflikten er mellom alle studentene på den ene siden, og sure gamliser som ikke unner ungdommen å ha det gøy på den andre. Stråmenn er legitim grunn til å reise seg og forlate terapautkontoret: Slik kan vi ikke ha det.

LES OGSÅ ADRESSEAVISENS LEDER: Vi trenger tøffere tiltak mot festbråk

Si etter meg: Ikke alle som rølper er studenter, og ikke alle studenter rølper. Samtidig er det ingen tvil om at bråket er knyttet til studentmiljøet, såpass mye at «studentene» er blitt kortform for de som holder hele blokka våken. Komplisert og fordomsfullt? Nei da, ikke mer enn en masse andre generaliseringer vi gjør. Det er sikkert negative stereotyper om oss «festbremsene» også, om alder og personlighet, men det skal ikke få komme i veien for samtalen!

En annen stråmann som forpester samtaleklimaet, er dette med at fadderuka må bestå, siden den er viktig for studentenes sosiale liv. Bevares! Jeg kjenner ingen som har noe imot fadderuka, kun det som foregår etter klokken 23.00 og over 100 desibel, med åpne vinduer. Og dere er jo også enige i at fadderuka er så mye mer enn rølp?

Om det skal være en felles samtale på Møllenberg må studentene sitte i den ene stolen. Gårdeierne, politiet og kommunen må gjerne bli med, men forholdet som skal reddes her er mellom studenter og andre på Møllenberg. Om dere ikke engang vil sette dere til bordet, gjør det ikke bare samtalen umulig, det er veldig sårende for partneren som har satt av tid og virkelig vil at dette skal fungere. Og da nytter det ikke å bare peke på hva alle andre skulle gjort bedre.

LES OGSÅ:

Om fyllebråket blant studenter

I 2018 kartla Adresseavisen boligeierne på Møllenberg

Bygger om Møllenberg-gårder til bokollektiv, men sier han ikke hyblifiserer

Mandag 18. oktober inviterer Adresseavisen og UKA til debatt på Studentersamfundet: Nu klinger det … sjukt FORBANNA HØYT #%&! | Facebook.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe