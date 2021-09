Saken oppdateres.

Nå er valget forbi og forhandlingene pågår, forhandlinger om hvilken retning dette landet skal ta. Forhandlinger, som vil legge rammevilkår for millioner av menneskers liv de neste fire årene. Vi, i forstand Norge, har så mange oppgaver foran oss og vi har så mange mulige prosjekter. Vi vet at en eller annen form for grønt skifte må gjennomføres, med tanke på ønske om en bærekraftig og solidarisk økonomi.

Vi har et oppstykket Norge, der deler har blitt solgt eller lagt ut på anbud i åtte år. Jernbanen har blitt dyrere og pengene går ikke i like stor grad til Norge; det vil si at jernbanen ikke lenger kan investere i seg selv og derfra forbedre seg. I tillegg så har en mørkeblå liberalistisk ideologi gjort innhugg i arbeidsliv som påvirker folk hver eneste dag.

For alle har det mye å si hvem som styrer, men det er noen spesielle grupper som trenger en sterk og samlet rødgrønn regjering mer enn andre. For arbeideren ansatt i et svært bemanningsbyrå og som venter på å høste nok vakter til få betalt for både husleie og middag er det viktig at reglene for arbeidsinnleie igjen blir anstendige.

Norge er verdens rikeste land per innbygger, men etter åtte år med blåblått styre så har køa til fattighuset begynt å slynge seg rundt kvartaler. Dette har vi verktøy for å håndtere og det er verktøy som en regjering fort kan ta i bruk, men disse verktøyene er avhengige av at det finnes en regjering som kan ta dem i bruk.

La det være tydelig: Arbeiderpartiet har hele tiden sagt at vi ønsker oss en regjering med Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk Venstreparti (SV). Det er flertall for dette på Stortinget, som konsekvens av at det norske folk ytret sitt ønske om regjeringsskifte.

Nå er det dags for å bygge det Norge vi ønsker å se. For, det norske folk har gitt den rødgrønne bevegelsen sin tillit og det er en tillit som er like tung som den er uvurderlig. Tillit til å styre et land og tillit til å legge rammevilkårene for folk sine liv er ikke en småting og den skal ikke lekes med. For et bærekraftig Norge med lys i hvert et vindu og hvor du ikke bare er representant for lommeboka di, burde vi ta i bruk denne tilliten.

Alt som står i veien, er at ledelsen i Senterpartiet, enda ikke har klart å ta inn SV. Noe som meg fremstår som uforståelig, for de deler jo for øvrig og denne visjonen. Det er noen symbolpolitiske forskjeller mellom dere to, men det er det mellom alle partier. Er ikke de store linjene, de som virkelig vil forme folk sine liv, viktigere enn enkeltpolitikeres prestisje?

Jeg mener det, og jeg velger å tro at de fleste senterpartister også mener det. Det var vel derfor vi stod på, dag og natt, i valgkampen? Fordi vi tror på en morgendag preget av å bygge landet, heller enn å selge det?

La oss dra dette i land, nå! La oss bygge bro over små uenigheter og begynne på de store prosjektene: En tannhelse som prioriterer folks tenner over selskapers lommebøker, en industripolitikk som satser på hele Norge og et samfunn med muligheter for alle.

