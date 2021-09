Han bør ta over etter Rita som leder

Drømmer du om høst på hytta? Her finner du 18 hytter til under millionen

Tegnet Risvollan for over 50 år siden: - Jeg er rørt over hvordan folk har tatt vare på bydelen

Tegnet Risvollan for over 50 år siden: - Jeg er rørt over hvordan folk har tatt vare på bydelen

Saken oppdateres.

Ja, så er vi ferdige med valget for denne gang. Noen jubler, andre er tilfreds og noen er rett og slett skuffet. Slik er det ved alle valg. Dette er nesten som å spille poker- noen må tape for at andre skal vinne. Skal man trekke noen konklusjon etter valget, må det bli at det er en sterk rødgrønn bølge som har skyllet inn over landet. Det som overrasket mest, var at Høyre over det ganske land gikk betydelig tilbake. For bare noen måneder siden var Høyre på meningsmålingene jevnstore med Arbeiderpartiet, men den siste måneden begynte partiet å falle på målingene. Hva er så forklaringen?

LES OGSÅ: Valgresultatet i Sør-Trøndelag

Tidlig i valgkampen var det mye som tydet på at venstresiden ville få flertall. Flertallet vekslet mellom konstellasjonen, Ap, SV og Sp, og de samme partiene pluss Rødt og MDG. Mange også i Ap og Sp var skeptiske til at Rødt og/eller MDG skulle komme i vippeposisjon. Samtidig begynte Sp å falle på meningsmålingene. Det jeg lurer på, er om mange Høyre-velgere var livredde for en slik situasjon og ga sin stemme til Ap? Dette får analytikerne finne ut av.

LES OGSÅ: Her stemte flest naboer på samme parti

I Trondheim har Ap vært gjennom den ene krisen etter den andre, og jeg regnet med at partiet denne gangen havnet langt ned på 20-tallet. Jeg har sett på tallene rundt om i bydelene og registrert en stor nedgang for Høyre, samtidig som Ap stort sett har holdt stand eller gått litt ned. I Trondheim fikk Ap 30,3 prosent og Høyre 18,3 prosent av stemmene. Dette må være et tankekors for Høyre ettersom Ap har sittet med makta i Trondheim siden 2003.

Neste valg kommer om to år, og jeg regner med at partiene allerede har rettet blikket mot kommunevalget i 2023. For både Ap og Høyre er det viktig at de stiller med en toppkandidat som har den nødvendige tillit som skal til for å kunne bekle ordførervervet. For Ap er det vel allerede klart at Rita Ottervik ikke stiller for en ny periode. Den som skal erstatte Rita, må være en kandidat som ikke kan assosieres med tidligere bråk og uro.

LES OGSÅ: Slik stemte ditt nabolag i Trondheim

Selv om det er to år til kommunevalget, er det viktig allerede nå sortere ut aktuelle kandidater. Etter min mening bør en slik kandidat være godt forankret i fagbevegelsen, og det er ikke en ulempe om vedkommende har et yrke av ikke-akademisk karakter. En slik kandidat kan være Steinar Krogstad som sto på 4. plass på Ap-lista ved årets valg. Dermed er han lansert og diskusjonen kan starte!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe