Politisk prestisje i Fjordgata

Saken oppdateres.

Det sies at enhver diskusjon blir ødelagt så snart troen kommer inn i bildet. Det er vel tenkt på den bibelske tro, men det kan like gjerne gjelde på andre felter. Sykkelen har fått en nærmest ikonisk status i de senere år, og det lar seg vanskelig gjøre å diskutere med en frelst syklist.

Flere, jeg nevner bare Nils Leraand og Ivar Koteng, har stilt spørsmål om klokskapen ved å bygge om Fjordgata slik det nå gjøres. De har egentlig ikke fått svar på sine spørsmål. Varaordføreren snakket litt i NRK Midtnytt forleden, og kunne fortelle at hun var uenig med Koteng, altså ikke noe argument.

Vi må kanskje kunne si at vi er inne i en skjebnetime for Trondheim by. Skal byen ha et levende sentrum, eller skal den det ikke? Et levende sentrum er svært viktig for en by, det gjelder både næringsliv og folkeliv. Dette er det nok ingen som er i tvil om, enten de sitter på en sykkel eller ikke. Jeg tror også at svært mange også forstår at det påvirker Midtbyen i ganske betydelig grad når det nå etter hvert bli verre og verre å sette fra seg bilen i byen.

LES OGSÅ: – Sånn som det står nå, er dette helt uansvarlig

Trondheim kommune må vel ha norgesrekord i vingling, en vingling som for eksempel på Lade og på Ranheim kan komme til å koste dyrt. Det fantastiske trafikkstuntet i Olav Tryggvasons gate var vel heller neppe gratis, men først og fremst var det rett og slett dumt. Fra første øyeblikk av var det helt klart at det var et helt mislykket eksperiment som ble presset gjennom.

LES OGSÅ: Nå forsvinner parkeringsplassene i Fjordgata

Politisk prestisje gjør kanskje at det knapt er mulig å snu i saken om Fjordgata. Da henviser jeg til ingeniør Olav Selvåg. Han hadde et godt mantra: «Om alt annet svikter, så prøv med sunn fornuft».