Spis bollen din selv, Renolen

Situasjonen i Midtbyen handler ikke om retorikk, men om realiteter. Midtbyen er byens hjerte. Trondheims historiske sentrum er grunnlagt på handel. Vi opplever at det ene politiske vedtaket etter det andre gjør det vanskeligere å drive handel i Midtbyen. MDG, Ap og de rødgrønne kjører på med en politikk som er stikk i strid med råd fra de som har levebrødet sitt og driver arbeidsplasser i Midtbyen.

Høyre er enig i at vårt historiske bysentrum trenger mer plass til folk, handel og kultur. På bekostning av bilen. Derfor har Høyre også støttet en utvikling der parkeringsplasser blir flyttet fra gateplan til under bakken og til parkeringshus. De bilfrie områdene må gradvis økes. Det var til og med Høyre som fremmet forslaget som ble vedtatt i formannskapet om prøveprosjekt i Olav Tryggvasons gate. Endringer kommer, det må skje gradvis. Og kursen må korrigeres når tiltakene ikke virker etter hensikten.

Men de rødgrønne har det voldsomt travelt med å gjøre mest mulig endring på kortest mulig tid. Uten at de som driver arbeidsplasser i sentrum får tid til endring og omstilling. Ola Lund Renolen skriver i Adressa 25.09. at han er «luta lei» av det han kaller Høyres «kriseretorikk». Da har han ikke forstått hva som er situasjonen. Det er de rødgrønnes politikk i Trondheim som bidrar til å gjøre det vanskeligere.

Det smålige vedtaket om å ikke støtte Midtbyen Management og Visit Trondheim sin søknad om åpne butikker i forbindelse med den store gjenåpningsfesten, føyer seg inn i rekken. Formannskapet hadde muligheten til å gi Midtbyen et håndslag, men sa nei. De rødgrønnes midtbypolitikk styres etter omkvedet «tar du den, så tar du den».

Flere hundre parkeringsplasser er fjernet fra Midtbyen de siste årene. Fra ca. 1 500 plasser for ti år siden til omkring 900. Når 60 plasser ryker i Fjordgata, samtidig som det er anleggsarbeid ved stasjonen, er det klart at det vil merkes. Høyre reagerer på at de rødgrønne partiene overhodet ikke lytter til tydelige beskjeder om at det er på tide å ta det litt med ro og slutte å herje med Midtbyen.

Høyre mener vi må ha en politikk som er tilpasset den faktiske situasjonen i Midtbyen. Fremtidens midtby har færre biler. Men det hjelper lite dersom vi kveler arbeidsplassene på veien dit. Når vi ser at utviklingen går i feil retning, må vi korrigere kursen. Men flertallet tåler altså ikke kritikk på dette punktet, ser bort fra fakta, og er luta lei av at noen påpeker det som faktisk skjer. Ola Lund Renolen trenger nok bollen sin selv.

