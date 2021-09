Kortinnlegg: Parkering i Midtbyen

Et enormt nederlag for Støre

Et enormt nederlag for Støre

Venstre-lederen om regjeringssonderingene: Et mageplask for SV

Saken oppdateres.

Gjør som me gjorde, kutta ut Midtbyen. I mange år var kona og eg faste gjester i Midtbyen med hyppige besøk på serveringsstader og forretningar, og tur på Nordre og andre sentrale gater. Me koste oss! Men, så blei kona sjuk og hadde problem med å gå. Ho søkte om parkeringsløyve på handikapplassar, fekk avslag med grunn at eg kunne sette henne av nær sentrum, og så kunne ho finne seg ein sitteplass og vente mens eg leita omkring i byen etter ein ledig plass.

Tenk det, sitta i den kalde nord-vesttrekken som me har storparten av haust/vinter og vår – og til tider også snø- og isføre. Me følte oss tvungne til å slutta å dra til byen. Nå er kona død, men eg dreg framleis ikkje til byen. Å stå i den kalde nordvesten på Tonstad og venta på metroen eller buss heim, er ikkje nett triveleg uansett alder. Etter at metrobussen er sett inn, har me mista direkte buss til Midtbyen.

