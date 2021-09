Tiller etter metrobussen

Saken oppdateres.

Jeg har bodd på Tiller i mange år og har hatt et veldig godt busstilbud, med avgang i rushtida hvert 10. minutt direkte til sentrum og jobb. Om kveldene var det også bare å sette seg på bussen fra byen og man var hjem etter ca. 15 minutter. Aldri var bruk av egen bil et alternativ til buss. Så kom metrobussen.

Det gode busstilbudet ble fullstendig endret. Direktebuss ble avløst av bussbytte på Tonstadkrysset. Alternativt kan man gå til City Syd og ta metrobuss derfra, men det tar ca. 15 minutter å gå dit, i all slags vær. Om kvelden og utenfor rushtida må man dessuten som regel regne med å vente lenge på Tonstadkrysset på buss videre.

Alle vi tusener som bor på Tiller, opplever ikke dette som en forbedring av busstilbudet, men en betydelig forverring. Nå er det plutselig blitt aktuelt å bruke egen bil, både til jobb og til bytur. Og jeg vet av mange eldre på Tiller som har sluttet å bruke buss etter omlegging.

Jeg har flere ganger skrevet til AtB kundeservice om hvorfor det ikke er mulig å opprette en direkte linje fra sentrum rundt Tiller, slik at tilbudet blir like godt som tidligere. Men dessverre uten å få svar. Derfor velger jeg nå å henvende meg direkte til AtB-ledelsen ved Grete Opsahl. Jeg ønsker svar på følgendes:

Er det flere bydeler enn Tiller som har mistet direkte buss til sentrum i forbindelsen med omlegging?

Synes AtB det er greit at en bydel med over 10 000 innbyggere står uten direkte bussforbindelse til sentrum, med et dårligere busstilbud og lengre reisetid enn før metrobussen kom?

Vi vet veldig godt at busstilbudet mellom bydelene har blitt bedre. Men det er nå engang slik at de fleste skal til og fra sentrum. Vi ønsker å bruke buss og ikke bil. Vi ønsker sterkt en direkte bussforbindelse fra Tiller til byen. Det kan umulig være for mye forlangt å be om et busstilbud som er like bra som det var før metrobussen kom.

