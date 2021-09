Er vi trygge på jobb?

Saken oppdateres.

Den dypt tragiske hendelsen ved Nav Årstad mandag i forrige uke hvor en ansatt ble drept og en annen skadet, preger oss alle i Nav. Flere har stilt oss spørsmålet; er vi som jobber i Nav trygge på jobb?

Som ledere ved to store kontor i Trondheim ser vi at dette er et viktig spørsmål å stille. Sikkerhet for ansatte og de som besøker våre kontor må være på plass skal vi få gjort oppgavene vi er satt til å løse. Det er høyst forståelig at flere kjenner på utrygghet og derfor har vi nå økt oppmerksomhet på sikkerheten i kontorene. Her jobber vi tett sammen med vernetjenesten for å skape trygge rammer, og vi opplever stor grad av trygghet blant ansatte. Samtidig så vil arbeidet med sikkerhet fortsette – det er fortsatt forhold som kan bli bedre og tiltak som kan settes inn.



I Nav er det nulltoleranse for trusler og vold. Ansatte og de som besøker oss skal alle føle seg trygge. De siste årene og særlig etter drapet av en ansatt ved Nav Grorud i 2013 har Nav jobbet systematisk med sikkerheten ved Nav-kontorene. Vi har klare sikkerhetsrutiner, lokalene våre er rigget med alarmer og varslingssystem, og vi øver jevnlig på situasjoner som kan oppstå. Vi vet hva vi skal gjøre når ting skjer. Samtidig jobber vi for å forebygge at det skjer hendelser og vi er opptatt av å ha god oversikt over de hendelsene som skjer for å kunne lære og sette inn tiltak. Hittil i år har Nav-kontorene i Trondheim registret 22 avvik, den siste skjedde i forrige uke og ble omtalt her i Adressa. Disse hendelsene handler om alt fra verbal utskjelling, sjikane og trakassering til truende adferd og vold, samt trusler om selvskading eller selvmord. Heldigvis er det fåtall av alvorlige hendelser, men vi har hele tiden en oppmerksomhet mot at de kan skje.

Jobben i Nav handler i stor grad om møter med mennesker. Ansatte ved Nav-kontorene i Trondheim gjennomfører svært mange samtaler hver eneste dag og bistår mennesker i alle slag livssituasjoner. De fleste av disse møtene er gode og planlagte møter som gjennomføres på Nav-kontoret, eller for eksempel hos behandlere eller ute på arbeidsplass. I de situasjonene vi opplever utrygghet handler tiltakene i liten grad om fysiske sikkerhetstiltak, men ofte om å kunne identifisere mennesker i labile livssituasjoner. Ofte er vi mange hjelpere rundt samme bruker og vi kan bli bedre til å samordne oss slik at vi i Nav ikke blir stående alene. Vi kan nok bli flinkere til å avholde enda flere møter på arenaer sammen med behandlere og helsepersonell.

Hendelser som den i Bergen gjør at vi stiller oss spørsmålet om vi bør gjøre noe annerledes. Kompetanse på den gode samtalen, tidlig og tett oppfølging for de som trenger oss mest er et mål vi hele tiden jobber mot. Det tror vi kan være med å hindre en del av de hendelsene vi opplever i dag.

