De fleste mødre ammer uten noen problemer

Dette er en overskrift pressen sjelden vil skrive. Det samme med «Alle helsestasjonene i Trondheim og barselsavdelingen på St. Olavs, samles for en heldagskurs om amming». Hva er felles med disse to overskriftene? Jo, de er både sanne og positive om amming.

17. september 2021 holdt Ammehjelpen sitt årlige fagseminar for landets helsepersonell. Vi hadde slått rekorder i antall deltakere, med et innholdsrikt program. De over 400 deltakerne, som deltok både ved fysisk oppmøte og digitalt, hørte på leger og jordmødre snakke om viktige temaer som; ammeveiledning ved stramt tungebånd, amming av risikobarn og premature, sosiale ulikheter ved amming, hvor ofte man bør amme og ikke minst en personlig ammefortelling fra en fødselslege. Vi fikk strålende tilbakemeldinger om hvor viktig det var å få høre fra Henrik Hvaal fra Redd Barna om hvorfor WHO koden angående morsmelkerstatning er så nødvendig.

Alt dette ble arrangert av fire frivillige, lokale ammehjelpere, som organiserte dette ved siden av sin vanlige hverdag med jobb og barn. Dette hadde heller ikke skjedd om vi ikke hadde fått tak i 6 dyktige og dedikerte mennesker som gav av sin tid til å komme å holde et foredrag for helsepersonell. Takk til Ina Landau Aasen, Rachel Myr, Henrik Hvaal, Cecilie Revhaug, Anne Bærug, Tilde Broch Østborg og Tine Greve.

Tidligere i sommer var det flere artikler om ei mor som ikke hadde fått nok hjelp til amming på barsel og søkte ammehjelpen om hjelp. Det at så mange helsepersonell fra Trondheim ble med, ville ha vært en flott oppfølgingsartikkel som kunne vist hvilke grep helsepersonell gjør for å holde seg oppdatert.

Selv om de fleste mødre her i Norge ammer uten noe problemer, finnes det mange som trenger hjelp. Vi trenger ikke avisartikkel etter avisartikkel som setter ammehjelper mot helsepersonell, eller mødre som ammer mot mødre som ikke ammer. Vi trenger at vi står samlet slik at mødrene får hjelpen de sårt trenger. Vi har behov for at pressen dekker fagseminarer slik at flere helsepersonell, alle barnepleiere, jordmødre, helsesykepleiere og leger har en mulighet til å komme på kurs slik at de kan holde seg oppdatert på amming.

Om pressen vil ha sjokkerende overskrifter slik at flere vil lese, så kommer det noen her:

Helsepersonell måtte betale selv for å kunne gå på kurs for å oppdatere seg om amming.

Det er ikke satt av noen timer om amming i obligatorisk utdanning av barnelegespesialister.

Dette er bare noen av faktaene som kommer ut fra fagseminaret. Siden vi hadde digital streaming av samlingen for første gang har vi fortsatt opptak tilgjengelig, om det er noen fra media som vil se og dekke dette. Ta gjerne kontakt med undertegnede. Neste sjanse for å dekke Norges eneste heldagsseminar om amming er i Oslo, 1 april 2022.

