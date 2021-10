Skianlegg uten snø?

Taxikaos rammer fortsatt hundrevis av barn: Her hentes Benjamin (5) og Karan (6) 52 minutter for seint

Jeg har vært og er skeptisk til Steintrøa/Fuglmyra-prosjektet, spesielt ut fra snøforholdene. Min erfaring stammer fra stillingen som daglig leder ved Vassfjellet i 20år (1990-2010). I dette alpine lavlandsanlegget, kun 200 til 500 meter over havet (moh) i hovedbakken, har det hver vinter blitt benyttet snøkanoner for å få stabile snøforhold, særlig i nedre del 200-300 moh. Skisenteret har fra starten i 1984 sett seg nødt for gradvis å øke antall snøkanoner for å kunne tilby gode snøforhold, og har nå snøanlegg i alle bakker under 500 moh.

Når langrennsfolket vil bygge snøanlegg på Lohove, kun 160-190 moh., blir jeg skeptisk. Idrettsorganisasjonene påstår at de ved 2 minusgrader kan produsere nok snø i løypene på kun en uke. Ja, man kan produsere snø ved så høye temperaturer, men vel og merke bare ved optimale forhold, det vil si ved tørr luft, og dette neglisjeres. Det er sjelden tørr luft på Lohove ved 2 minusgrader, men kanskje ved skyfritt vær og 10 minusgrader. Ved 2 minusgrader produseres det lite og fuktig snø, ved 4 minusgrader i tørt vær kan snøproduksjonen dobles. I praksis er det derfor ikke mulig å produsere snø økonomisk før ved minst 4 minusgrader.

En avgjørende faktor er også temperaturen på vannet. Kommunalt vann på 8 grader er ubrukelig uten investering i vannkjøletårn som også er kostbart. I Vassfjellet er vi heldig som får vann fra fjellbekker på 2 grader. I Bymarka ligger Granåsen på 180-240 moh., også for lavt egentlig, men i et «kuldehøl», noe skjermet mot det fuktige vestaværet. Kostbare investeringer i snøanlegg har vist seg å være nødvendig, men de har status som riksanlegg og VM-anlegg med tilstrekkelig økonomisk støtte.

Som pensjonist går jeg mest i Bymarka, men som de fleste må jeg oftest 300 moh, opp til Storsvingen i Fjellseterveien, for å finne gode forhold. Estenstadmarka har ofte isete løyper under 300 moh. Og på Lohove vil man også risikere regn og isete løyper på kunstsnø idet anlegget ligger for lavt for stabile gode forhold, tross snøkanonene. Dette vil være lite egnet, spesielt for barn og rekrutter. Ifølge Google tar det 12 minutter å kjøre fra Moholt til Granåsen. Der ligger riksanlegget med alle sine snøkanoner. Hvorfor da investere titalls millioner på snøanlegg på Lohove? Kan ikke Strindheim IL kjøre 12 minutter til et eksisterende riksanlegg, når Freidig sine alpinister kan kjøre 25 minutter til Vassfjellet?

Det påstås at det ikke er plass til alle langrennsrekruttene i Granåsen, selv med den nye rekruttløypa rundt Litlåsen. Men det må da bli mye billigere å utvide denne, for eksempel mot Nilsbyen, når nødvendig infrastruktur som vanntilførsel, vannpumper og trykkluftanlegg allerede finnes i Granåsen.

Hvordan skal langrennsanlegget finansieres? Jeg har hørt 40-50 millioner nevnt. Skal dette komme langrenn til gode, på toppen av hundretalls millioner i Granåsen? Det er mange andre idrettsanlegg i byen vår som burde prioriteres foran luftslottet på Lohove!



