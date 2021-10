Toget fra Trondheim til Östersund

Saken oppdateres.

Det er snart høstferie og jeg ønsker å reise til Östersund i Sverige med tog, siden jeg ikke har vært i nabolandet på flere år. Før liberalisering av jernbanesektoren var det ganske enkelt å planlegge turen: Jeg gikk til NSB.no og kjøpte en billett Trondheim – Östersund. Ferdig. Nå trenger jeg å vite at det er to selskaper som kjører tog i Norge, NOR/SJ og Vy. Jeg prøver å bestille billett på SJ.no, men de sier at de ikke har noen avgang å tilby. Jeg sjekker vy.no og de tilbyr en rute, men den tar 13 timer, siden jeg må vente 9 timer 27 minutter på Storlien.

LES OGSÅ: Privatisering av jernbanen er resultatløs

Dette er for mye, men jeg gir meg ikke. Kanskje svenskene vil selge meg en billett? Jeg sjekker SJ.se og de tilbyr en fantastisk rute som bare tar 25 timer, med tre bytter! Trondheim–Hamar–Oslo–Göteborg – Östersund. Hos Vy.se er det litt kortere: Trondheim–Oslo–Örebro – Östersund, bare 22 timer 30 minutter.

LES OGSÅ: Leder: Jernbanereformen må evalueres

Hva må jeg gjøre nå? Må jeg avlyse turen? Nei! Jeg google rutene og oppdager at det er svensk selskap NOR/SJ som kjør toget fra Trondheim til Storlien, og et norsk selskap Vy som har ansvar for Storlien – Östersund. Derfor må jeg kjøpe to billetter i to forskjellige apper (og gi kortnummeret to ganger, osv.). Heldigvis er det bare ti minutter ventetid i Storlien mellom togene, selv om informasjonen om dette ikke er å finne. Dette er det jeg liker med liberalisering, det er blitt så mye enklere for kundene!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe