Nesten ingen forstår hvorfor jeg er redd også i Norge

Forestill deg et øyeblikk at ditt stabile liv en dag slutter å være det samme og at alle dine drømmer og planer plutselig blir ødelagt. At du og dine kjære blir forfulgt av offentlige tjenestemenn eller væpnede banditter, at tortur og mord finner sted foran øynene dine, eller du selv er et offer for vold. Og alt dette skjer fordi du ikke er som de andre... alt dette fordi du er homofil.

Jeg må skrive under pseudonym av sikkerhetsgrunner. Jeg ble tvunget til å forlate hjemlandet mitt på grunn av trusler mot livet mitt, fikk asyl i Norge, et helt ukjent land for meg. Jeg kom til en norsk by midt på vinteren, det var kaldt, isete og trist der. Jeg var likevel optimistisk og positivt innstilt. Men det var et stort gap mellom mine forventninger og virkeligheten! Nordmennene var veldig vanskelige å få kontakt med. Denne følelsen førte meg enda mer inn i depresjonen, og en følelse av ubrukelighet i dette samfunnet kom i tillegg til den allerede eksisterende bagasjen jeg hadde av stress og psykiske traumer. Jeg hadde ingen å snakke med, jeg var helt isolert og alene. Alene blant folk.

LHBT-flyktninger er kanskje den mest sårbare kategorien flyktninger og de trenger profesjonell psykologisk hjelp og en egen, spesiell tilnærming. Mange av oss har sett drap i våre land, tilbrakt lang tid i lukkede rom som kjellere, fengsler, hvor det foregikk tortur, mobbing, fysisk og psykisk vold. Jeg betalte selv timer hos en psykoterapeut fordi problemene knyttet til psykisk helse må takles først. Men mine opplevelser med å besøke psykolog erfarte jeg som mislykket, og nå har jeg bestemt meg for å ikke lenger henvende meg til psykologer selv om problemene fortsatt er der. Det fins LHBT-organisasjoner i vår by, og deres målgruppe er LHBT-samfunnet. Jeg mener at det ville være bra om de ville støtte LHBT flyktninger, spesielt de som nylig har ankommet Norge. Hvem om ikke folk med lignende ståsted og synspunkter vil bedre kunne hjelpe folk som meg.

Hver flyktning opplever et «dobbelt» traume. Hjemme står han overfor en trussel mot liv eller helse, og i et annet land vil han savne sin kultur, sitt miljø, møte språkbarrierer, profesjonell hjelpeløshet. Når du ikke er 20 eller 30 år lenger er det mye vanskeligere å overvinne vanskelighetene. Spesielt frykten er det vanskelig å legge bak seg. Paradoksalt nok føler jeg fortsatt frykt, selv om jeg nå bor i et fritt og demokratisk land. Jeg unngår å snakke morsmålet mitt utenfor hjemmet, og på steder jeg kan møte mine landsmenn, har jeg på meg dekkende klær. De fleste fra mitt land er homofobe og fortsetter å være det i Norge. Jeg innså en ting - at selv i Norge er jeg ikke helt trygg. debatt

Det er vanskelig for europeere å forstå en annen mentalitet og tankegang, men mine landsmenn lever ennå i en slags klansystem. Derfor er det vanskeligere for enkeltpersoner å «gjemme seg» i det nye landet der det allerede bor landsmenn. All informasjon distribueres umiddelbart innad i gruppen, så dessverre må homofile flyktninger begrense kontakten med, eller isolere seg fra sine landsmenn av sikkerhetsgrunner. Også hjelpeapparatet har en vei å gå når det gjelder fordommer mot LHTB-flyktninger. Det virker som om mange mennesker ikke helt innser at det kan være farlig å være homofil, og at det fortsatt finnes land i verden der de til og med kan bli drept for sin legning.

Jeg har nettopp begynt å bygge livet på nytt, og mitt kjæreste ønske er å ha mer sympati og empati i vårt samfunn. Mer forståelse og aksept. Mer vennlighet og mindre kulde. Det er vanskelig å starte livet fra grunnen av. Vanskelig å bli kvitt smerten og å gjenvinne selvtilliten. Men «selv etter den mørkeste natten kommer daggry, og et kraftig regnskurslutter med en regnbue».

