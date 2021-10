Saken oppdateres.

Parkeringsplassene i Midtbyen ser ut til å ha blitt en kjepphest for kjøpmenn i byen. De har lagt sammen to og to og funnet ut at svaret ble fire. Enkelt. Det er lagt igjen mindre penger i Midtbyen, og i samme periode er det kuttet parkeringsplasser. Det er enkel matematikk. «Post hoc ergo propter hoc». Definisjon av post hoc, ergo propter hoc: etter dette, derfor på grunn av dette. Fordi en hendelse først skjedde, må den ha forårsaket denne senere hendelsen – brukt til å beskrive et feilaktig argument.

For meg blir det litt for enkelt. Det er andre ting som trekker meg til Midtbyen enn en parkeringsplass i seg selv. Aldri har jeg vært fristet til å kjøre til et sted i helgene på grunn av de flotte parkeringsmulighetene. Er tilbudet godt nok, så kommer folk uansett om de må gå, sykle, ta tog, buss eller taxi. Se bare når Åge har konsert på Torvet.

Tilbudet i Midtbyen er ikke godt nok. Det frister ikke nok, og det dekker ikke trønderens behov. Kanskje er ikke kollektivtilbudet godt nok heller. Jeg kjører og handler på Sirkus shopping nesten hver uke. Da tar jeg bilen, fordi Sirkus shopping er så langt unna. Grunnen til at jeg må helt til dit, er fordi de har byens beste lekebutikk der.

Hadde den ligget midt på torget, så hadde hele familien gladelig syklet til Midtbyen og shoppet der. Da kunne vi gått og spist på noen av de fantastiske spisestedene vi har i Midtbyen med det samme. Jeg stoler på at det finnes kjempeflinke folk som jobber for at Midtbyen vår skal ha det beste tilbudet. HM Home, Norrøna, Hevd, og Illums bolighus er noen gode eksempler på det.

