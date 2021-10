Kortinnlegg: Koronapass og hjemmehjelp

Student Margrethe fortviler etter at bilen hennes ble utsatt for hærverk

Saken oppdateres.

På nyhetene hører vi at en person i Molde som har hjemmehjelp, døde etter å ha blitt smittet av en helsearbeider som ikke var vaksinert. Hva er det som foregår her i landet? Når vi kommer fra utlandet til Norge, må vi vise koronapass for å komme inn uhindret. Større arrangementer kan forlange at vi viser koronapass ifølge Helsenorges hjemmeside.

Men en som får hjemmehjelp fra kommunen, kan ikke forlange at hjemmehjelpen er vaksinert. Dette er horribelt. Det får da være måte på hvor hemmelig vår helsestatus skal være. Den dagen jeg trenger hjemmehjelp i huset mitt, kommer ingen som ikke er vaksinert inn i min leilighet. Hvilket ansvar har kommunen for å beskytte sine pleietrengende innbyggere?

