Vi må ikke glemme de mange millioner mennesker som sulter i Afghanistan

Afghanistan har en svært usikker fremtid i vente. I løpet av siste måned har flere hundre afghanske organisasjoner rundt omkring i verden inkludert meg selv arrangert demonstrasjoner for å rette verdens oppmerksomhet rundet situasjonen i Afghanistan. Flere tusen uskyldige ble drept. Flere millioner måtte flykte fra hjemmene og byene sine. Vi fikk se bildene og lese tekstene som beskrev situasjonen fra dag til dag. USA trakk seg og kom seg ut av landet på en veldig dramatisk måte. Taliban tok over landet og 20 års krig var over. Alle var og er fortsatt i sjokk. De dramatiske bilder vi så fra flyplassen i Kabul, er nesten ikke til tro. Mennesker som klamrer seg til et fly og faller ned, én og én. Bilder som er veldig vanskelig å glemme.

Årsaken til at mennesker klamrer seg til flyet, er det vi ser i Afghanistan nå. Millioner av mennesker lever nå uten tak over hode og mat og drikke. Folk som flyktet til hovedstaten da Taliban begynte å ta over små og store byer, lever nå i parker og gater. Det er mangel på mat og drikke, medisin, hygienemidler. Det finnes ingen jobb å gjøre for å tjene penger. Prisene stiger fra dag til dag. Folk selger sine møbler, tepper, seng, klær til å kjøpe seg mat. Kriminaliteten øker mer og mer på grunn av sult og fattigdom. Folk er nødt til å stjele for å mette sine familier. De som klamret seg til flyet, ville heller dø enn å leve slik mange millioner lever nå. Jeg tror alle ville gjort det samme om de hadde vært i samme situasjonen.

Situasjonen i Afghanistan er kritisk, og hvis verden ikke hjelper, kommer mange tusen til å miste livet på grunn av mangel på mat, drikke og medisin. Generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland beskriver situasjonen slik etter nylig besøk av Afghanistan allerede vet ikke en av tre afghanere hvor deres neste måltid kommer fra. Situasjonen er skremmende. Vinter er også på vei som kan gjøre situasjonen enda verre for de som ikke har en plass å bo. Mange kommer til å dø av kulden.

Min bønn til verden og de internasjonale organisasjoner er å ikke se seg blind på Afghanistan. Afghanistan er i en humanitær krise og mange millioner av mennesker lever i en svært vanskelig situasjon og har stort behov for nødt hjelp. Det er stort behov for mat, medisin, telt og varm klær.

Min utfordring til afghanere rundt verden er å organisere grupper som kan samle inn penger til å hjelpe våre brødre og søstre i nødt. Kampen for grunnleggende rettigheter er veldig viktig kamp som må tas og kjempes, men akkurat nå må vi samle oss til å hjelpe de som er i krise. En far eller mor som sulter tenker mer på ei skive brød til sine barn enn noe som helst annet i en slik situasjon. Kampen for rettigheter kommer til å vare lenge og krever både tid og innsats. Men det som haster nå, er de som ikke har ei brødskive til spise og et glass vann til å drikke i løpet av en hel dag.

På slutten vil takke de organisasjoner som befinner seg i Afghanistan og hjelper mennesker i nødt. Dere gjør en ubeskrivelig god jobb. På vegne av alle afghanere takker jeg for deres innsats. Tusen takk!

