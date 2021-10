Barnet mitt er livredd for fravær

Ett skritt tilbake er to skritt frem for Sander Øien 4

Villmarks-Petter: - Fy flate, enn at det går an å være så idiot

- Det skal bli et så godt øl at ikke en gang Kristelig Folkeparti sier nei

Barnet mitt er livredd for å bli så syk at hen må være hjemme fra skolen

Saken oppdateres.

Hvorfor skal fravær fra 8. og 9. trinn føres på vitnemålet i 10. trinn? Noen politikere som kan svare på dette tro? Jeg vet ikke når dette ble innført, men det var ikke sånn da de eldste barna mine gikk på ungdomsskolen. Dette fraværet stresser barnet mitt ganske mye, for med tannregulering som skal strammes, fører det å måtte ta seg fri en dag i måneden over 2,5 år.

Vet at man kan skrive av noe av fraværet, men det dekker ikke opp alt, i hvert fall ikke når man i tillegg må ta fri for å følge opp andre helserelaterte ting også innimellom. For oss som bor litt ute i periferien, er det ikke bare å ta fri siste time for å ta bussen ned til kjeveortopeden eller St. Olavs. Det går med en halv dag minst.

LES OGSÅ: Alva Gjersøe (18): Fjerne fraværsgrensa!

Barnet mitt er nå livredd for å bli så syk at hen må være hjemme fra skolen, og fraværet bli ytterligere større. Er det virkelig nødvendig å legge sånt press på våre ungdommer? Stresser de ikke nok fra før med å skulle gjøre det best på alle fronter? Dette er i hvert fall ikke et sunt stress/press for mitt barn.

Red.anm.: Adresseavisen kjenner morens identitet. Av hensyn til barnet ønsker hun ikke å stå frem med navn.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !