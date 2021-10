Umusikalsk ved Trøndelag Teater

Saken oppdateres.

Kjære publikum! På NRK Midtnytt fredag 1. oktober ser og hører vi vår egen direktør, Berit Tiller, uttale seg om opptrappingen av den pågående streiken i kultursektoren med følgende utsagn: «... og så skal vi gå til streik rett etter at vi ikke har fått spilt for publikum i ett og et halvt år – det føles umusikalsk». Dette er ikke riktig. Vi har spilt over 300 forestillinger på Trøndelag Teater i denne perioden.

Mange av dere har sett dem. Og vi har sett dere! Dere har ikke vært like mange som vanlig, men dere har stilt opp til tross for pandemien. Til tross for smittefare. Påbud om munnbind. Uten å få sitte ved siden av ektefelle, kjæreste, barn eller venner. Vi har til tider telt langt flere på scenen – og i mørket rundt – enn dere har vært i salen, til tross for at alle tilgjengelige seter var utsolgt.

Å være teatergjenger har vært en uforutsigbar fritidsgeskjeft. Nedstengning, karantener, symptomer og venting på testsvar har ført til flere avlysninger. Noen av dere har byttet billetter mange ganger. Av og til på veldig kort varsel. Men, dere har vært tålmodige. Kommet tilbake, like blide og optimistiske.

Å produsere og spille teater i en pandemi, har vært særs krevende for alle ansatte. Til vanlig har vi mer enn nok av oppgaver for å fylle arbeidsdagene. Nå har vi i tillegg måtte forholde oss til smittevern, nye regler, engstelse og frykt. Akkurat som mange andre som ikke har hatt mulighet for hjemmekontor. Alt for å kunne holde driften i gang og gi publikum adspredelser i en pandemi. Vi er glade for at vi har hatt denne muligheten. Ikke alle andre har vært så heldige. Men, det har kostet. Mye. Det er lite vi har sett mer fram til enn denne gjenåpningen.

Nå har altså vi – teaterarbeidere – valgt å gå ut i streik. Det kan høres umusikalsk ut for noen. Men det er nå en gang slik at dette er vårt sterkeste virkemiddel i en arbeidskonflikt. Når vi har forsøkt alt annet, har vi ikke noe annet valg enn å bruke det. Og vi kan ikke velge tidspunkt. Dette gjelder ikke bare vår egen pensjon, men generasjonene etter oss. Det er en viktig sak. Vi kjemper for en livslang og kjønnsnøytral pensjonsordning. Som arbeidsgiverne en gang lovte oss.

Takk for at dere er så tålmodige. Hold ut litt til. Vi skal bare vinne denne kampen om vår fremtidige pensjon. Når den er vunnet, skal vi løpe tilbake til vår kjære arbeidsplass og produsere masse godt teater. For dere! Vi gleder oss til å se dere igjen.

