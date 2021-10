Bråk på Lademoen

Barnet mitt er livredd for å bli så syk at hen må være hjemme fra skolen

Trygve Lundemo kommenterer bråket på Lademoen. Der skriver han at han bor i nærheten og trives med det. Jeg bor også i nærheten og trives med det. Men jeg har to gamle venner som bor som naboer til kommunale leiligheter, én av dem i Klostergata og én på Lademoen. Ingen av dem trives med det. Begge er gamle som er redde og søvnløse på grunn av utagerende rusmisbrukere og deres «venner».

Forholdene han tar opp, er velkjente i alle større byer, jeg bodde på 60-tallet i Detroit. Debatten var den samme der, men problemene er mye verre nå. Lundemo spør hva vi mener med «folk av den typen der». Jeg kan fortelle det, det er rusen som skaper typene, både sprit og stoff. Med på lasset følger alt annet, psykiatri, fattigdom og kriminalitet.

Han skriver også «not in my Backyard». Ja, vil han ha disse problemene innpå seg? Det er åpenbart at kan vi unngå problematiske naboer, kjøper vi oss bort fra dem. Det vil forbause meg om selv et «rødt» bystyrt Trondheim, vil kjøpe kommunale boliger på Øvre Singsaker.

Han forlanger at politikere og helsemyndigheter må løse problemet nå. Det er lett for én som står på sidelinja å forlange løsninger, når ingen så langt har greid det, verken i Norge eller andre land. De er langt mer komplekse enn noen pandemi. Men når journalisten forlanger løsning, så har han vel svaret. Det blir spennende å lese det.

