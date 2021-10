Fløy med SAS, men bagasjen ble igjen

Bondelaget svarer: Takk for at du ikke gir deg, Marit

Bondelaget svarer: Takk for at du ikke gir deg, Marit

Saken oppdateres.

Lørdag 2. oktober var vi som morsforeldre invitert til vårt eldste barnebarn sin konfirmasjon i Stavanger. Flyreisen med SAS var bestilt i god tid. I påvente av flyavgang fra Værnes klokka 15.25 på fredag 1. oktober ble vi vitne til at all innsjekket bagasje ble hentet ut fra flyet igjen og kjørt bort, uten forklaring for oss reisende. På konkret forespørsel fikk vi opplyst at bagasjen ville ankomme før oss til Stavanger, og at vi ville bli møtt med informasjon om hvor den ville bli utlevert.

LES OGSÅ: Kraftig økning i flyrettighetssjekk

Om bord i flyet ble det opplyst at bagasjesikringen i flyet var kaputt, og at bagasjen derfor ble sendt med et annet fly. Vi fikk i oppdrag å rapportere den savnede bagasjen til selskapet over internett ved ankomst til Stavanger. Dette burde selskapet selv ha tatt seg av, siden feilen var selskapets ansvar og gjaldt absolutt alle ca. 80 passasjerene. Kanskje hadde feilen da måtte blitt rettet opp raskere. Realiteten var at vår bagasje ble stående på Værnes til søndag 3. oktober på tross av selskapets lovnader og våre mange telefonhenvendelser.

LES OGSÅ: Sjekk dine flyrettigheter

Flyrettighetssjekken finner du for øvrig HER.

Vi som skulle i konfirmasjon, hadde både bunad, dress og gaver til konfirmanten i bagasjen. Siden vi var i god tro at bagasjen var på vei, ventet vi i det lengste før vi til slutt var nødt å gå hverdagskledd, fordi det da ikke var tid til å dra på handletur. Hverdagskledd og uten gaver til konfirmanten kom vi oss igjennom høytidelighetene i kirken og under konfirmasjonsmiddagen på et vis, men feststemningen ble kraftig skadelidende. Særlig savnet vi å opptre festkledd på den store dagen og å kunne overrekke våre gaver til konfirmanten.

Vi er ikke videre imponert hvordan SAS håndterte det inntrufne med bagasjeproblemene og heller ikke informasjonsoppgaven. Å ty til usannheter om bagasjen med formål å berolige passasjerene, burde ha vært unngått. Da ville vi ha benyttet oss av rettigheten til å skaffe oss alternativ påkledning på selskapets bekostning. Nå ble det ikke aktuelt siden selskapet ga uriktige opplysninger om skjebnen til bagasjen, og vi levde i god tro helt inntil alt håp var ute og konfirmasjonshøytideligheten tok til. Først etter to døgn var selskapet i stand til å overlevere bagasjen til oss i Stavanger, ett døgn før vi returnerte til Værnes.

LES OGSÅ: Sju ting du må huske når bagasjen er forsinket

Det kommer å drøye lenge før vi foretar en ny flytur med SAS. Vi fikk bekreftet at verken vedlikeholdet eller kapasiteten er god nok når et fly ikke er i stand til å frakte passasjerenes bagasje, men den blir stående igjen i flere dager før man finner et fly som har plass. Man må spørre seg om selskapet tar sin oppgave som flytransportør på alvor når de ikke er i stand å rette opp en så betydelig feil slik at passasjerene blir minimalt skadelidende.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !