Fylla har ikke alltid skylda

Bondelaget svarer: Takk for at du ikke gir deg, Marit

Saken oppdateres.

«Med egne ord»: Oskar Eikeseth har CP og ble nektet inngang på et utested i Trondheim. I debattspalten «Med egne ord» ber Adresseavisen folk som har vært i mediebildet, om å fortelle om hva de har opplevd. Utestedet har beklaget det som skjedde etter at dette innlegget ble skrevet, men temaet er fortsatt aktuelt.

Fredag 1. oktober ble jeg nektet inngang på et utested fordi jeg ikke kunne bevise at jeg hadde CP. I etterkant har jeg skjønt jeg langt i fra er eneste funksjonshemmede som har opplevd å bli nektet inngang på byen. Du har kanskje lest saken hvor utestedet Downtown avkrevde helseattest fra meg for å slippe meg inn. Spesielt graverende er det at vakten i utgangspunktet antar at jeg har helseutfordringer, men likevel velger å nekte meg adgang.

Noen vil si at det å ordne en helseattest er vel ikke så stress. Nei, kanskje ikke, men det løser ikke det grunnleggende problemet. For det første er det ulovlig etter likestillings- og diskrimineringsloven. For det andre er det slik at innimellom drikker også vi funksjonshemmede såpass at vi ikke bør bli gitt inngang. Skal en helseattest gi fri tilgang uavhengig av hvor full en er? At man aldri skal kunne bli kasta ut selv om man stuper kråke over bordene?

Løsningen må være kunnskap og dialog. En prat på ett minutt eller to vil fort finne ut om hvor full en person er. Ja, det er vanskeligere å se blant personer med visse diagnoser og helseutfordringer, men ikke umulig.

Det er også skuffende av ledelsen i arbeids- og sosialkomiteen i Trondheim bystyre i utgangspunktet ikke ville ta opp saken fra Kjetil Utne om å sette i gang med en dialog med bransjen. Denne saken bør opp i denne komiteen fordi det dypest handler om diskriminering. For vi funksjonshemmede lever livene våre ute blant folk. Nå skal heldigvis saken likevel tas opp.

Tall fra SSB i 2017 viser at flere unge funksjonshemmede strever med sosial kontakt grunnet helseutfordringer. Utelivet som bransje som er til for å samle folk, skape sosial kontakt med nye og gamle bekjentskaper, og være der for de gruppene som kanskje trenger dem mest. Selvfølgelig gjør det noe når man sitter med en klump i magen på hvert et vors, om kommer man egentlig inn i dag? Selv om man kun drikker en øl eller to?

Utesteder er ikke kjent for å være de mest universelt utformede stedene, og det hjelper ikke når man nekter oss inngang heller. Det utestedet som faktisk gidder å inkludere personer med funksjonshemminger, ventes en gullgruve. For det er ikke rent få av oss.