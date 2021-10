Det har ingenting med «å sulte seg ned» å gjøre

Saken oppdateres.

Dette er et svar på lederen «Sterk og trist advarsel om usunn idrett»

Vi er veldig fornøyde med valget det internasjonale skiforbundet har tatt angående BMI-regelen. Det har ført til at slankehysteriet og spiseforstyrrelser er blitt borte.

Skihopping er fortsatt en av mange idrettene der kroppsvekt påvirker prestasjon. Derfor er det viktig å sørge for at utøverne har god kompetanse innen kosthold og helse. Dette sikres med fagpersonell fra Olympiatoppen. Retningslinjene vi har her i Norge, med tanke på helse og kroppssammensetning er strengere enn i resten av Europa og følges opp nøye. Det er derfor vi har utøvere som klarer å prestere på et veldig høyt nivå gjennom en hel sesong med god helse, lite sykdom eller belastningsskader.

Jeg blir litt irritert i denne saken når såkalte spesialister melder seg på med sine meninger uten innsyn i hvordan vi ivaretar utøverne våre. Vi er åpne for en dialog, og jeg inviterer hjertelig til å komme inn for å oppleve hvordan det jobbes før man kommer med påstander.

Hoppsporten er en idrett som har klart, via stadig forbedring av regelverket, at alle slags typer kan faktisk vinne skirenn (Stjernen vs. Fannemel).

BMI-regelen som den er nå har også blitt tilpasset flere ganger og siste ordet er ikke sagt, men vi må ikke glemme at vi snakker om toppidrett og at en utøver er ikke sammenlignbar med hvermannsen.

Våre utøvere har individuelt tilpasset kosthold, som har ingenting med «å sulte seg ned» å gjøre. Kunsten ligger i optimalisering og riktig mengde med god kvalitet. Enkelt sagt så kan man ikke lage et regelverk for folk som har grandis, cola, taco og lørdagsgodt på ukentlig spiseplan.

