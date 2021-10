Stillestående budsjett svikter elevene

Saken oppdateres.

I statsbudsjettforslaget for 2022 er det foreslått å ikke endre bevilgningen til utstyrsstipend, og heller ikke borteboerstipendet. Det er et svik mot elevene i Trøndelag, et fylke med spesielt mange borteboere.

I mange år har vi i Elevorganisasjonen skreket høyt om at noe må gjøres med de viktigste stipendene for elevene. Igjen og igjen blir vi ignorert, og elevenes krav blir konstant overkjørt. Det er utrolig skuffende at elevene som sliter med å dekke nødvendig utstyr og nødvendige utgifter blir oversett år etter år.

Utstyrsstipendet har lenge vært viktig for elevene. For å fullfinansiere utstyrsstipendet må det bevilges ytterligere 114 millioner kroner i statsbudsjettet. Nå foreslås det å bevilge 312 millioner kroner, det samme som i fjor. 114 millioner hørtes ut som mye, men i det store å hele er det småtteri. Det er utrolig skuffende å se at regjeringen som sier de satser på yrkesfag år etter år velge å ikke høre på elevenes ønsker, nemlig å fullfinansiere utstyrsstipendet.

Regjeringen i lang tid sagt at yrkesfagene trenger et løft, og at det må gjøres mer attraktivt å gå de yrkesfaglige utdanningsløpene. Det virker som regjeringen har glemt at hvis de vil gjøre yrkesfagene attraktive, må man også gjøre det gratis å gå yrkesfag. Vi kan ikke godta at mange elever ikke har råd til å dekke utstyret de er pålagt, som er måten utstyrsstipendet fungerer i dag.

Borteboerstipendet har heller ikke fått et løft i år, som det ikke har fått på mange år. Å ikke gi alle elever muligheten til å ta den utdanningen de ønsker er et svik mot de grunnleggende prinsippene vi har i Norge.

Borteboerstipendet dekker ofte ikke de mest grunnleggende behovene og i mange tilfeller ikke en gang leien. Per dags dato får en borteboer 4700 kroner i måneden. Stipendet dekker ofte ikke mer enn en trang 1-roms hybel i Trondheim. Mange nødvendige utgifter som mat, transport og strøm dekkes derfor ikke av stipendet. Mange er avhengig av økonomisk støtte fra familie for å få hjulet til å gå rundt, og det er skammelig å se at prioriteringen av borteboere er ikke-eksisterende.

Derfor må en fullfinansiering av utstyrsstipendet og en økning av borteboerstipendet på plass i et revidert statsbudsjett. Skolen skal være gratis, men regjeringens forslag til statsbudsjett bryter med gratisprinsippet. En skole som ikke er gratis vil aldri være den sosiale utjevneren som skolen er ment til å være.

