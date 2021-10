Tiller og Miljøpakken

Hvert år opplever 30 000 barn at foreldrene skilles - her er fire konkrete råd

For to år siden var det mange på Tiller som ble glad. Da kunne media fortelle at Statens vegvesen på vegne av Miljøpakken skulle rydde opp i Hårstadbekken på Tiller, slik at bekken ble renset og den stien som går der i dag skulle få turveistandard. Derfor ble skuffelsen stor da vi nå tok en ny runde for å se hva som er gjort. Nærmest ingenting.

Den første kilometeren var det hogd ned noen trær og en god del busker, som for øvrig lå tvers over stien slik at det nesten var umulig gå der. Tiller er blitt en stor bydel og trenger sårt en del miljøtiltak som kan bidra til økt trivsel for bydelens innbyggere. Kanskje ikke minst for de mange barnefamiliene som har valgt å bosette seg på Tiller. Det blir også tynt å skylde på pandemien. Vi har også registrert i media at Miljøpakken sitter på en god del penger de ennå ikke har brukt. Derfor bør en nå sørge for at dette miljøtiltaket blir gjennomført så raskt som mulig.

Vi anbefaler derfor Statens vegvesen før vinteren setter inn og ta frem motorsag, gravemaskin og kjøp inn grus slik at dette miljøtiltaket kan bli en realitet. To års planlegging burde holde.

