Fremdeles ikke viktig nok

Mange rister på hodet over Borten Moe som minister for forskning og høyere utdanning

Polen vedtar lov for å kunne presse asylsøkere tilbake over grensen

Saken oppdateres.

Etter over ett og et halvt års pandemi som har preget oss alle, har vi endelig kommet nærmere tilbake til hverdagen slik vi en gang kjente den. Kanskje størst fokus har det vært på at ute- og kulturlivet, som lenge har vært høyt oppe på lista over de hardest rammede, endelig kan begynne å arrangere igjen.

Denne helga fikk vi bevist dette i Trondheim. 8. og 9. oktober var arenaene Royal Garden, Vår Frue Kirke og Olavshallens store sal fylt til randen av folk, både publikum og deltakere. Fylt av gjensynsglede. Fylt av sang. Fylt av NM for kor 2021.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !

NM for kor arrangeres av Koralliansen, en fellesorganisasjon for Norges Korforbund, Norsk sangerforum, Norsk Sangerforbund, Ung i kor, Ung kirkesang, Norges kirkesangforbund og FONOKO. Med andre ord er dette et ganske omfattende arrangement som preger store deler av kor-Norge. 53 kor deltok. 1200 sangere. Og ikke minst en hel haug av arrangører og frivillige som har stått på fra tidlig til seint.

Selv var jeg en av de frivillige, og helga gikk mer eller mindre i ett. Lite tid til å sjekke nettaviser, med andre ord. Så på søndag tok jeg turen innom adressa.no for å se hvordan arrangementet var dekket. Jeg begynte å scrolle. Og jeg scrollet. Scrollet videre. Tommelen begynte å få kramper. Plutselig hadde jeg tomhendt scrollet meg tilbake til forrige mandag.

Ikke ett ord. Ikke så mye som en notis. Jeg tok et søk på «NM for kor», og fant et par spinkle saker fra NM -15, -17 og -19. Ingenting fra 2021.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !

Det beviser det nok en gang - dette er visst ikke viktig nok for mediene. Sjettedivisjonsfotball er viktig nok. Antall stoppede fester på Møllenberg er viktig nok. Metermål på køene utenfor Heidis Bier Bar lørdag kveld er viktig nok. En kort visitt innom adressa.no viser at ikke bare Norges største hobbyarena, men faktisk kultur generelt, i de fleste tilfeller ikke er viktig nok for spalteplass.

Selv om det kom en sak om NM mandag ettermiddag, blir dette for meg ganske dobbeltmoralsk. Aviser og nettmedier jublet for bare uker siden over at kulturlivet endelig får åpne opp igjen. Men når det faktisk åpner, og ting begynner å skje, skal det ignoreres, glemmes og ikke nevnes. Kall meg gjerne bitter og sur. Det er kanskje nettopp det jeg er. For dette begynner å bli for dumt.

Så på vegne av oss alle:

Takk for ingenting, Adressa.