Hvem skal ta ansvar for barna våre – sånn til syvende og sist?

Når en rektor må sende ut brev til foreldrene om at barna i åtte og niårs alderen ikke burde se på serien «Squid game» fordi det påvirker skolehverdagen, ikke minst friminuttene, med en versjon av leken «rødt lys» som går ut på å drepe den som beveger seg, har det gått litt for langt da?

Som lærer, forelder og samfunnsengasjert medborger så undrer jeg: Hvem har ansvaret? Sånn egentlig? Foreldrene? De bestemmer jo hva barna får se på eller ikke. De kan jo kontrollere en konto på Netflix. Der er det jo egne kanaler for barn som er spesifikt rettet mot et yngre publikum. Så da er det jo foreldrene sitt ansvar å passe på barna.

Er det ikke?

Hva med læreren. Har ikke de et ansvar for å sette rammer og regler for hva som er lov og ikke lov i skolen? Foreldrene kan jo ikke være til stede hele tiden. Barna blir jo påvirka av venner og hører hva de snakker om. Det er umulig å følge opp konstant. Er det så nøye da? Er det så farlig at de ser på «Squid game»? Det er jo ikke ekte blod. Jeg sitter jo sammen med barna mine og ser på. Da er det jo trygt. De blir jo ikke preget da.

Lærerne er jo i skolene for å lære barna å ta gode valg, tenke kritisk, være en god medelev og godt medmenneske i denne verden. De danner barna våre så de skal slippes løs i den store, og til tider skremmende, verden. Lærerne er jo både psykologer, pedagoger, omsorgspersoner og lærer sånn helt til slutt. Elevene tilbringer store deler av dagen sin på skolen. Så lærerne burde jo ta ansvaret for at barna våre følger reglene på skolen og hører etter for hva som er lov og ikke. Som å ikke leke «rødt lys» som er inspirert av serien «Squid game». Eller?

Hva med Netflix, har de et ansvar?

Realiteten er at Netflix har makt. Ganske mye makt. For hvordan en skolehverdag preges. For barna våre og de som jobber på skolen. Som i tilfellet med rektoren som må sende melding hjem til foreldrene. At barna har sett «Squid game» påvirker friminuttene med lek som går ut på å drepe hverandre. Som igjen blir dratt med inn i gangen og inn i klasserommet. Så eskalerer det. Uten at du får det med deg. For du har typ 23 andre elever å følge med på. Så smeller det. Det eskalerer, og det blir en stor konflikt mellom noen elever. Ja, da var den timen gått. Igjen.

Viste du forresten at serien «Squide game» har 19-årsgrense i Sør-Korea. Snedig. For det er det ikke her til lands. Her har nemlig Netflix bestemt at det skal være 16 årsgrense. Tre år har mye å si. Noen av de eldste elevene jeg underviser ikke orker engang å se på serien. Da burde det kanskje varsle et rødt lys? Burde ikke Netflix følge serien sin originale grense? Jeg regner med at de ikke er så stor forskjell på norske og sør-koreanske barn. (Ikke noen dårlig og rasistiske kommentarer, takk.)

Hvem har samfunnsansvaret? Hvis ikke lærere eller foreldre har det. Hvem skal ta ansvar for barna våre? Så de kan vokse opp og kjenne på en trygg følelse. At de kan få lov til å være barn lengre enn til de er åtte år?

Er det en tanke at vi alle må ta ansvar. Rope høyt når det går for langt. At vi foreldre må ha mer innsikt og ikke minst tørre å være kjipe. Nei, du får ikke spille GTA selv om alle de andre jentene og guttene gjør det. Nei, du kan ikke ha få Instagram. Du er bare syv år. Grensen er 13 år. Ja, jeg vet at det er 16 årsgrense, men jeg syntes ikke det er et program som er noe barn og unge skal se på.

Hva med om oss forbrukere, politikere, foreldre, lærere og borgere av samfunnet tør å protestere og gjøre opprør når alt blir tillat og ingen tar ansvar. Hva om vi roper så høyt i sosiale medier at Netflix ikke tør noe annet enn å innse at denne gangen gikk de for langt. At de innser at de har et moralsk ansvar. At vi ikke godtar alt. At vi bryr oss om hva barna våre se på.