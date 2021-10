I en debatt om studentene har studentene blitt glemt

Arbeidsplasser truet: Føler dere ikke et ansvar for ansatte og deres familier?

Studenter har blitt ekskludert og redusert til en masse av fyll og bråk, på tide å faktisk snakke med oss.

Siden semesteret startet har studentene her i byen fått mye kjeft for fadderuka, bråk og smitte. Debattinnleggene har kommet fra alle kanter av byen. Alle har sine egene idéer om hvem som har ansvaret. Venstrepolitiker Trond Åm peker på NTNU og Anne Borg, men også på boligpolitikken. Anne Borg peker på enkeltpersoner, og et par andre peker på alle studentene. Hver helg får politiet titalls klager og beboerne på Møllenberg fortviler, uansett hvor mange vi klarer å skylde på.

I debatten så langt har studentene blitt ekskludert og heller bare blitt noen å skylde på. Det har seg slik at vi ikke kommer noen vei om vi bare skylder på hverandre uten å finne en reell løsning på problemet. Fordi i denne situasjonen blir det slik at de mest høylytte studentene skriker høyest, bokstavelig talt. Man hører ikke studentene som sitter hjemme på lørdagskvelden, de som lukker vinduet når klokka tikker elleve og de som skrur ned volumet. Man ser ikke de som gir ut nabovarsel og tar hensyn til naboene sine.

I en artikkel hos Nidaros fortalte en utleier at av hans 150 leiligheter får han klage på de samme tre-fire. Dette viser at problemet ligger hos enkeltpersoner og ikke hos alle studentene. De fleste studentene i byen er veldig lei av at vi blir generalisert til en person, «studenten». Vi blir ikke sett på som den diverse mengden mennesker vi er, vi har nå blitt redusert til en enkelt person som bare drikker øl og skriker til tre på natta. Det er ganske frustrerende, og ikke særlig gøy når man er helt ny i en by og fordommer er det første man blir møtt med.

Det ble pekt på at Trondheims befolkning blir presset ut av sentrum av studentene, men hvorfor er det studentene sin «feil» at vi bosetter oss i byen, når det er kun her det er aktuelt å bo? Jeg studerer på Gløshaugen og bruker fritiden min på Samfundet. Da er det lite aktuelt for meg å bo et annet sted enn sentrum. I tillegg til at nedleggingen av Dragvoll vil sentralisere campusene enda mer og gjøre det mer attraktivt å bo i byen. Det er ikke billig nok å bo i en hybel lenger ut av sentrum til at det gjør opp for at det er langt unna, at kollektivt er dyrt, og at man ikke kommer seg hjem på kvelden.

Åm peker selv på at boligpolitikken er et problem, studentene bor tett på tett i små hybler på de samme områdene. Det er ikke studentene befolkningen blir skvist ut av, det er utleierne. Det er ikke studenter som har kjøpt opp over 100 leiligheter hver for å leie ut hovedsakelig til studentene. Dersom Trondheims befolkning ikke ønsker at vi skal samle oss på Møllenberg og Elgeseter til det blir såkalte «studentghettoer» må det iverksettes politikk som gjør det lettere for oss å bo andre steder og forhindre hyblifisering. Studenter har trang økonomi, og jeg og mine medstudenter kan dessverre ikke tenke på hvor barnefamilier vil bo når vi så vidt har råd til der vi allerede bor.

Mitt poeng med alt dette er at jeg er lei av at studenter blir generalisert gang på gang. Jeg er ikke Lea lenger, jeg er studenten. Vi blir alltid pekt på, men ikke snakket med. Ved å peke på oss, kjefte og bruke politiet så skaper man et stort skille og forverrer problemet.

Så hvordan kan vi faktisk løse problemet? En god strategi er rett og slett å snakke sammen. Nå blir vi bare snakket om, det gjør at vi føler oss som syndebukk og ekskludert fra samtalen. Om man snakker med de enkeltpersonene som gjør det vanskelig å bo på Møllenberg kan det kanskje hende at de skjønner at det ikke er så ekstremt kult å feste med høylytt musikk til tre på natta. I det siste har det vært økt fokus på å ha en god dialog om hvordan man kan fikse Møllenberg-problemet, og man har sett at det sakte men sikkert går i riktig retning. Det er vanskelig å sette inn god boligpolitikk over helga, men at utleierne er strengere og tydeligere med leietakerne sine er en positiv ting. Jeg håper og at de som fortviler seg om bråket tør å si ifra, sånn at man skjønner neste gang hvor grensa går. Åm sa selv i sin kommentar at han ble flau da han ble konfrontert av naboen sin, jeg tror mange andre og blir det.

Adresseavisen og Uka inviterer til debatt mandag 18.10: «Nu klinger det …sjukt forbanna høyt!» Hvordan kan studentene og byen leve godt sammen? Edgar, Studentersamfundet kl. 20.

