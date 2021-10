Lerkendal trenger et Rosenborg-museum

Arbeidsplasser truet: Føler dere ikke et ansvar for ansatte og deres familier?

Saken oppdateres.

Nå er folk tilbake på Lerkendal. Hva med å etablere et RBK-museum ved Lerkendal stadion? En av de mest ihuga Rosenborg-supporterne Kjell E. Stølen har eget RBK-museum med over 4000 effekter. Problemet er at effektene er utstilt i Stølens egen leilighet. I tillegg finnes utrolig mange gamle RBK-effekter rundt i de tusen hjem.

Rosenborg ballklubbs historie ble fortalt gjennom gjenstander, bilder og video i en utstilling i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Besøket var utrolig bra. Det bør derfor være mulig å opprette et RBK-museum ved Lerkendal stadion slik at folk kan få glede av å oppleve RBKs historie.

Rosenborg har slagordet «Stolt fortid – Stor framtid». Det er da viktig at folk kan oppleve fortiden til Rosenborg når man igjen kan oppsøke Lerkendal stadion. Rosenborg må legge til rette for å etablere et RBK-museum ved Lerkendal stadion, slik at folk kan oppleve RBK sin store fortid.

Jeg er sikker på at Kjell E. Stølen er interessert i et samarbeid med RBK slik at effektene kan vises frem igjen. Det er også viktig at både Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune kan være gode samarbeidspartnere i dette lille, men fornuftige tiltaket.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe