Vi kan redde millioner av barn

Dette burde Berit Tiller holde seg for god for

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort. I løpet av et år er 12 millioner jenter blitt giftet bort, og frarøvet fremtiden og friheten sin. Selv om barneekteskap er ulovlig i Norge, kan vi ikke lukke øynene og late som at det ikke skjer. For det skjer fremdeles i aller høyeste grad, og vi kan gjøre noe med det. Årets TV-aksjon går til Plans arbeid mot barneekteskap, og vi i Ungdommens bystyre Trondheim håper du vil bidra i kampen.

Det er utallige grunner til at barneekteskap ikke burde skje. Nesten alle disse millionene av jenter mister hele utdanningen sin og muligheten til å skaffe seg en stabil jobb med selvstendig inntekt. De risikerer å ende opp i fattigdom, til tross for at de i utgangspunktet har mer enn gode nok mentale ressurser til å kunne ta utdanning. I tillegg blir de altfor tidlig og ufrivillig voksne. De mister muligheten til en vanlig oppvekst med venner og friheten det fører med seg. Mange blir gravide selv om de selv er barn, som faktisk er en av de vanligste dødsårsakene for jenter mellom 15 og 19 år i lav- og mellominntektsland. De er også mer utsatt for fysisk og seksuell vold enn voksne kvinner. De blir rett og slett plassert inn i et liv som er både svært farlig og skadelig, ofte med en ektefelle som er mye, mye eldre.

Et aspekt som veldig få er klar over, er hvor hardt dette rammer land økonomisk. Verdensbanken har regnet ut at man kan spare milliarder av dollar innen 2030, kun ved å kutte barneekteskap. Dette er blant annet fordi det ville vært mye større sjanse for at jentene hadde fått fullført utdanningen sin dersom de ikke var giftet bort. I tillegg får de som gifter seg som barn flere barn, og det er høyere risiko for at barna deres ikke får vokst opp på grunn av svangerskapskomplikasjoner.

Du lurer kanskje på hvorfor det er så viktig å gjøre noe med dette nå? Før koronapandemien var verden i gang med å se en minking i antall barneekteskap. Ifølge Unicef var det for cirka ti år siden hver fjerde jente som ble giftet bort før de var 18, mens det rett før pandemien var hver femte jente. Men på grunn av pandemien er det estimert at opp til ti millioner flere jenter vil bli giftet bort innen 2030.

I år går TV-aksjonen til Plan Norges arbeid mot barneekteskap i landene der dette er verst; Bangladesh, Mali, Niger, Malawi og Nepal. Det er mange måter du kan bidra til saken på. Selvfølgelig kan du gi penger under TV-aksjonen den 24. oktober, men dersom du er ung som oss i Ungdommens bystyre, er det også andre måter å hjelpe til på! Det finnes en pågående kampanje i sosiale medier, hvor man legger ut videoer av at man leker typiske barneleker og emneknagger innleggene med #barnikkebrud og #nrktvaksjonen.

Plan Norge har et undervisningsopplegg, så de kan komme til skolen din og lære dere om temaet. Si fra til lærerne deres, og få de til å invitere Plan til skolen deres. Hele opplegget finner man på blimed.no. Ikke minst trengs det bøssebærere. I Trondheim blir det i år fysisk bøssebæring igjen, og da trengs det at vi i byen er flinke og melder oss, så alle der hjemme får muligheten til å bidra. La oss ikke lukke øynene, men heller ta ansvar og bidra til å bekjempe barneekteskapene i verden!

