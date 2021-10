Vil virkelig ikke Ap og Sp ha en landslinje i realfag til Trøndelag?

Saken oppdateres.

I fylkestinget denne uka står slaget om hvorvidt Trøndelag fylkeskommune skal ha mulighet til å få lagt en landslinje i realfag til nye Cissi Klein videregående skole i Trondheim. Fylkestinget vedtok i 2019 etter forslag fra Høyre at fylkeskommunen skulle søke å få etablert en landslinje i realfag i Trondheim. Bakgrunnen var at daværende regjering ville etablere landslinjer i realfag slik vi har landslinjer innenfor idrett. Landslinjer kan søkes av elever fra hele landet og finansieres av staten. Spørsmålet er ikke om vi skal ha landslinjer i realfag, men hvor de skal etableres. Trøndelag og Trondheim må naturligvis melde seg på!

Trondheim er teknologihovedstaden med teknologi- og forskningsmiljøer i verdensklasse. Hvis noen i dette landet skulle kunne tilby en landslinje i realfag på høyt nivå, må det være Trøndelag og Trondheim. Vi har flere landslinjetilbud i Trøndelag, da innenfor idrett som har utviklete fremragende idrettstalenter. Noen av landets og verdens fremste skitalenter søker til Meråker og Heimdal vgs. På samme måte bør det tilrettelegges for de som ønsker å utvikle talentet sitt innenfor fagområder som realfag.

Men Arbeiderpartiet og Senterpartiet med flere ønsker å stoppe Trøndelag og Trondheim fra å få en slik etablering fordi det i kriteriene for søknad må være enighet blant landets fylkeskommuner om hvor et slikt tilbud skal etableres. Mener virkelig det politiske flertallet at man for det første ikke skal forsøke å få enighet om at Norges teknologihovedstad er riktig sted for lokalisering av en landslinje i realfag? Og for det andre, at vi ikke skal ha selvtillit nok til at det er nettopp her en slik linje bør legges, men i stedet se at tilbudet lokaliseres på Vestlandet eller i Oslo?

