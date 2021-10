Akademisk snobberi?

- Ikke særlig hyggelig å få kjeft for noe du ikke har ansvar for. Det er ubehagelig

Skikretsen som jeg har representert hele livet, logrer nå for et handlingslammet skiforbund

Saken oppdateres.

Kristin Melum Eide er oppgitt over at mange i akademia er skeptiske til vår nye minister for forskning og høyere utdanning. Særlig hardt går det ut over meg, etter at jeg spontant uttrykte en viss skepsis på sosiale medier, og deretter skrev et utdypende innlegg på Midtnorsk debatt, som jeg selv synes var relativt nøkternt. Jeg og andre skeptikere er visst snobbete, Senterpartiet er ikke fint nok for oss urbant belevne i storbyene.

Jeg tenkte å la Eides innlegg ligge, men siden saken er blitt fulgt opp mange steder, vil jeg gjerne avklare et par småting. For det første: Jeg er oppvokst i små kår på et meget enkelt deltidssmåbruk. Senterpartiet var et parti for storbøndene i bygda, og derfor uaktuelt. Fantes det snobber i denne delen av verden, sognet de nok ofte til nettopp Sp.

For det andre: Jeg har uttrykt at det jeg skriver på Facebook gjerne må betraktes som offentlige ytringer, og det fastholder jeg. En god lesning av slike ytringer tar likevel høyde for at sosiale medier åpner for mer impulsive kommentarer og hjertesukk enn aviskronikker. God lesning innebærer dermed også å se at jeg i praksis sier omtrent det samme om både Haugstad og Borten Moe: Jeg er i utgangspunktet skeptisk, men åpen for at det kan gå helt fint. Det jeg skrev på sosiale medier om Haugstad som ny styreleder ved NTNU, står overhodet ikke «i kontrast» til mitt hjertesukk om Borten Moe, som Eide vil ha leserne til å tro.

For det tredje: Eide ser ut til å mene at den nye statsråden kan representere et korrektiv til ukritisk internasjonalisering. Det kan jo muligens tenkes, selv om jeg er redd for at han i så fall må slåss i motvind. Men jeg vil jo gjerne peke på at jeg har stor forståelse for flere av problemstillingene som aktualiseres av internasjonalisering, noe jeg også nylig har uttrykt, i form av betinget støtte til Cecilie Hellestveit.

Eide må gjerne mene at skepsisen i sektoren er uttrykk for snobberi. Det finnes verre merkelapper enn det. Men jeg tror hun treffer svært dårlig overfor de fleste kritikerne. For meg bunner skepsisen som nevnt i at verken Borten Moe eller Senterpartiet tidligere har markert seg tydelig i debatten om sektoren. Flere av kritikerne er nok dessuten opptatt av den politiske dimensjonen: Folk som håpet valget skulle initiere en politisk venstredreining, hadde naturlig nok håpet på noe annet enn den i Sp-målestokk tydelig høyreorienterte Borten Moe.

