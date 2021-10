Strømpris-sutring:- Det virker «hånat»

Ydmyket Roma-stjernene: Her er Mourinhos dom over melhusbyggen

Saken oppdateres.

Mens trønderne knapt tenker på strømprisen, er det fullt kok sørpå. De høye strømprisene er mildt sagt utfordrende for de med dårlig råd.

Men, er det likevel slik at det sutres for mye blant mange på at prisen er så høy? Burde ikke folkene på Østlandet faktisk tenke på at de knapt skrur på panelovnen mellom april og september? Og trenger man faktisk ha varmekablene på i innkjørselen?

Høyres utspill om sentrumsskole får panelet til å juble litt ekstra. En ting er ideen, men også partiet endelig kommer med et konkret politisk utspill hvor det tenkes høyt og visjonært.

Politisk redaktør Siv Sandvik får minner fra hun selv gikk på Kalvskinnet skole, og jammen er hun så begeistret at hun trår til med selveste Kalvskinnet-sangen på direkten. Ikke bare én, men to ganger.

Vi tar en kjapp tur innom teaterstreiken, og selvfølgelig får Sandvik og Terje Eidsvåg muligheten til å vinne en ny Mozartkule.

Helt til slutt anbefaler Eidsvåg en aldri så liten godbit av en film.

God lytting!

