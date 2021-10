Feil fra Melum Eide

Det trønderske selskapet satte ny rekord: - Over all forventning

Det er med stor undring jeg leser innlegget i Adressa som gjengir påstander fra professor Kristin Melum Eide om at rektorer ved landets universitet rister på hodet over valget av Ola Borten Moe som statsråd for høyere utdanning og forskning. Dette er en virkelighet jeg ikke kjenner meg igjen i. På søndag og mandag var 13 rektorer fra sektoren, hvorav åtte fra universitetene, samlet i forbindelse med UHRs styreseminar. Her var det ingen hoderisting. Tvert imot ble valget av en erfaren statsråd som vi har tro på kan løfte sektoren, tatt svært godt imot. Han er både handlekraftig og resultatorientert, og vi har gratulert ham hjerteligst med sin nye posisjon som statsråd for Forskning- og høyere utdanning! Og hans første utsagn ved nøkkeloverrekkelsen i departementet var at: «Dette var Norges viktigste departement»! Den tanken deler vi ett hundre prosent.

Når et leserinnlegg gir en hel sektor med 40 000 ansatte en merkelapp som snobbete fordi noen få har diskutert vår nye statsråd på Facebook, ville det ikke bestått en fagfellevurdering for å si det slik. Jeg trenger selvsagt ikke å minne innsenderen av innlegg om at våre ansatte har ytringsfrihet selv om de er professorer. Men at det er ledelsen ved institusjonene, og meg som styreleder for Universitets- og høgskolerådet som uttaler oss på vegne av sektoren.

Det er også slik at denne sektoren har ytringsfrihet. Og når vi er skeptiske til enkelte politiske punkter, så er ikke bare det vår rett – men også vår plikt å gjøre både politikere og samfunnet oppmerksomme på det. Jeg tror ikke leserbrevskribenten hadde foretrukket at vi satt stille i båten med bøyd hode – uten å fortelle at dette kan påvirke vårt samfunnsoppdrag. Vi har tusenvis av ansatte som jobber med hovedoppdraget vårt hver eneste dag. Nemlig å skape gode, relevante utdanninger for dem som studerer – samtidig som vi forsker og driver samfunnet videre i en globalisert verden der vårt næringsliv konkurrerer mot de beste hjernene med den beste teknologien. Dette bruker vi all vår tid på – og det gjør vi med engasjement og glede.

En annen ting som gleder meg, er at vi i dag har en sterkt desentralisert struktur blant våre institusjoner. Vi er representert over hele landet og i alle valgdistrikter. Og regjeringen som varsler en ny satsing på dette, hilser vi velkommen. Vi vil være med å ta ansvar – noe jeg har understreket til alle medier. Livslang, fleksibel og desentralisert læring er en måte våre institusjoner kan bidra til samfunnsbygging – og den jobben er vi klar til å gjøre. Vårt poeng her er at det ikke må gå på bekostning av de studentene vi allerede har, og de forskningsmiljøene vi har bygget opp. Nye satsinger krever nye midler.

Med dette bakteppet er det derfor er det er forstemmende at feilaktige påstander om vår nye statsråd blir fremsatt og spredt videre basert på at noen få har diskutert dette på sosiale medier. Det er ikke vår sektor verdig.

