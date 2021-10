Høy strømpris med uforståelig begrunnelse!

Nei, å bruke refleks i mørket er ikke et knefall for den undertrykkende bilismen

Jeg bor i en leilighet i et sameie i Trondheim som har innlagt fjernvarme, og har et lavt strømforbruk som avleses direkte av leverandøren (Agva Kraft). Siden fakturaen går til banken og betales over nettet uten min medvirkning, så har jeg faktisk ikke visst hva den månedlige regninga har lydd på. Men nå vet jeg det:

Gjennomsnittet for halvåret fram til og med august har vært knapt 200 kroner. Så steg den til 260 i september, for så å bykse opp til 1240 kroner i oktober – en stigning på mer enn 470 prosent på én måned, og med nesten 800 prosent siden i juli. Dette fører ikke til noe økonomisk problem for meg, men for barnefamilier med elektrisk oppvarming, må dette være svært vanskelig.

Nå kan sikkert mange av oss bruke mindre strøm, det er bare å ta hensyn til hvordan strømprisene regnes ut. Dette er Agva krafts forklaring: «Din avtale følger vektet timespot. Hvis du bruker mer strøm i perioden klokken 09.00 – 10.00 enn i perioden 10.00 – 11.00, så gir det utfall i snittprisen som blir satt for den dagen. Ved fakturering blir det regnet ut en snittpris på måneden ut fra snittprisene på dagene i løpet av måneden. Ha en fin dag.»

P.S. I skrivende stund blir det i Dagsrevyen fortalt at strømprisen i Midt-Norge bare er en tidel av prisen på Østlandet. Hvis dette er riktig (jeg tviler!), så får jeg glede meg over at jeg i oktober sparer nesten 10 000 kroner på å ikke bo i Oslo!

