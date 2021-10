Noe er råttent i Trøndelag

Saken oppdateres.

Kontrollutvalget varsler om svært kritikkverdige forhold i Trøndelag fylkeskommune mens det rødgrønne flertallet, med fylkesordfører Tore O. Sandvik i spissen, snur ryggen til, lukker øynene og holder seg for ørene. Virkeligheten i organisasjonen passer rett og slett ikke inn med det bildet de selv ønsker å ha.

I siste fylkesting la kontrollutvalget frem en rapport hvor 2524 ansatte i Trøndelag fylkeskommune har svart på spørsmål om arbeidsmiljø. Det var dyster lesing.

Hele fire av ti ansatte kjenner ikke til noen rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i det hele tatt. Trøndelag fylkeskommune ligger over gjennomsnittet for kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, mens de ligger under gjennomsnittet for varslinger. Hvorfor? Av de som ikke rapporterer inn kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, oppgir flertallet at det er fordi det ikke hjelper å varsle og frykt for gjengjeldelser. Smak på det! De ansatte varsler ikke i frykt for represalier.

Det er på et vis godt å se dette svart på hvitt fra kontrollutvalget, men det kommer dessverre ikke som noen overraskelse. For nøyaktig ett år siden løftet Fremskrittspartiet frem saken om lærer Chister Rognerud, som ble mobbet, trakassert og utsatt for «karakterdrap» av sine kolleger, slik VG har skrevet om. Nei, dette er ikke Nicaragua, det er Trøndelag. Fremskrittspartiet fremmet den gangen forslag om at fylkeskommunen skulle gjennomgå sine rutiner og ta lærdom av saken. Forslaget fikk bare stemmene til FrP og en representant fra Pensjonistpartiet.

Det sosialistiske flertallet i Trøndelag løfter fanen høyt når det er snakk om arbeidernes rettigheter, og da Wizz Air ville fly fra Værnes var de raskt ute med å vedta boikott. Men råttenskapen i egne rekker ønsker de å feie under teppet. Jeg forstår hvorfor. For det må være flaut for det rødgrønne Trøndelag, med Ap i spissen, at organisasjonen de selv leder er «verstinger» på arbeidsmiljø. Da er det bedre å gjemme det i skuffen, late som det ikke skjer og håpe at det er glemt til neste valg.

