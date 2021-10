Norgestaxi? Nei takk!

- Jeg var redd for å bli kjørt over av bilen

- Jeg var redd for å bli kjørt over av bilen

Saken oppdateres.

Jeg er jevnlig ved St. Olavs hospital og må ta taxi hjem. Jeg venter ofte i lange tider før den ankommer. Har også snakket med andre på venterommet. Nå forleden sist:

Jeg venter i femti - 50 minutter – på å få komme hjem, for å hvile etter behandling. I mellomtiden ringer jeg taxiselskapet (Norgestaxi), men sendes i sirkel rundt til diverse avdelingers automatiske telefonsvarere. Rundt og rundt mens telleskrittene dundrer av gårde. Resultat: Ingen mennesker tilgjengelig, ingen svar å få!

LES OGSÅ: Trøndersk taxi-eksplosjon: - Det er så ille at mange nå velger å sykmelde seg fordi de tjener for lite

Utenfor står en lang rekke med ledige drosjer fra Trønder Taxi. Jeg har snakket med en sjåfør som forteller at Norgestaxi-selskapet har hovedkontor i utlandet. Ettersom Trønder Taxi koster noen øre mer enn Norgestaxi i anbudet. For drosjesjåfører vil overleve de også. Pengene råder fortsatt – også ved St. Olavs hospital, mens mennesker lider i verdens rikeste land.

Hvem har bestemt at det skal være slik? Stå fram slik at vi kan se deg! I mellomtiden snakker jeg med gamle damer i ventemodus. En er godt over 70 år og har ventet mer enn en time. Dette har hun vært utsatt for flere ganger. Hun referer til en nær venninne, som er mer enn 80 år levd liv med alvorlig sykdom. Hun satt og ventet på drosje (Norgestaxi) hjemme i mer enn én time og hennes legekonsultasjon gikk i vasken.

LES OGSÅ: Trønder Taxi mistet kontrakten om å kjøre pasienter

Jeg har hørt flere lignende brutale historier i løpet av de siste to år ved St. Olavs. Gamle, altfor tålmodige, skrøpelige mennesker behandles som ting. Ja, dette er kald tingliggjøring av myke mennesker! Resepsjonisten purrer nok en gang. En Trønder Taxi ankommer kvikt og raskt. Sjåførens historie som drosjesjåfør er verdt en artikkel også.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !