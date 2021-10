Vis litt respekt for dette tradisjonsrike etablissementet

Han kan bli RBKs neste forsvarssjef: – Et grep for framtiden

Takk til hr. Lundemo for hans våkne observasjoner om den såkalte bartetrønderen. Jeg tror fenomenet oppsto på den tida trønderrocken ble et begrep. Bygdefester med hjemmebrent og dans på lokalet ble liksom litt tøft og «karslig,» og den fengende musikken gikk jo rett i hjertet på folk fra hele landet. Der bor den fremdeles.

MEN, med all mulig respekt for både utøverne og musikkstilen, så forbindes den nok ikke først og fremst med edle viner og lakksko. Det bor mange dyktige mennesker av alle slag i fylket vårt, og det er jo bare rimelig så stort som vårt område av landet er. Mange av de som kommer på TV, bor og virker på landsbygda eller i alle fall utenfor Trondheims bykjerne. Jeg har lagt merke til at svært mange av dem har bart, og at de også har den karakteristiske lyden fra langt nede i strupen når de snakker.

Folk fra Øst-Norge har merket seg dette og mener at «slik snakker dere trøndere». Så hermer de i veg og synes de er hysterisk morsomme. Bortsett fra at dette er mobbing, så er det jo også helt feil. Nå vil jeg framsnakke byen min, Trondheim. Vi som bor her er først og fremst trondhjemmere - bymennesker.

Når RBK sine kamper blir kommentert på TV, så heter det trønderne eller trønderlaget, aldri trondheimslaget. Få andre lag i Eliteserien nevnes etter sitt fylkes navn. Vi er stolte av byen vår og alle dens tradisjoner. Studentersamfundet, eller det runde hus for eksempel er et sted hvor både studenter og byens ungdommer har møttes til både fest og alvor i generasjoner. Man gikk i Samfundet, ikke på det.

Jeg har ingen idé om hvor denne preposisjonsfeil oppsto, men både avisen, NRK og ikke minst studentene selv snakker om ting som skal foregå PÅ Samfundet. Det nytter ikke å snakke dem fra det! Kjære student, vis litt respekt for dette tradisjonsrike etablissement. Dette er ikke en storslagen låve på landet som arrangerer «bonfæst» eller et samfunnshus. Dere er gjester i en av landets største byer. Oppfør dere!

