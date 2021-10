Kortinnlegg: Innlegget ditt traff meg

Hva skal barna vite om fars alvorlige sykdom? Heller litt for mye enn litt for lite

Saken oppdateres.

Takk Heidi Hovland for innlegget ditt i Midtnorsk debatt 22. oktober 2021. Jeg er med deg i sorgen over å ha mistet en kjær person som valgte å ta livet sitt. Hver eneste setning du skriver treffer meg! Det er akkurat slik jeg har opplevd og daglig opplever kampen for livet til et menneske jeg er glad i. Det er akkurat slik jeg har opplevd og daglig opplever å være pårørende.

Er det mulig å tenke nytt i norsk psykiatri? For en tid siden sendte jeg en artikkel til Adressa om dette temaet. Artikkelen ble ikke tatt inn, den ble kanskje vurdert som utopi.

