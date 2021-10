Over 500 har skrevet under for å beholde barnehagen

«Sterk og Stødig» er et lett tilgjengelig treningsopplegg for eldre, plassert i bydelene. Trondheim kommune har lagt til rette for at flest mulig skal kunne benytte seg av dette tilbudet ved å lære opp instruktører i regi av fysioterapeut. Dette har fungert utmerket, og instruktørene har vært mange og engasjerte. De ble avlønnet med 350 kroner pr. time. Ingen kjempesum, mer som et klapp på skuldra og anerkjennelse for jobben som ble og blir gjort.

I desember 2020 forsvant lønna og med det mange dyktige instruktører. Ville de fortsette, ble det som frivillig og ubetalt. Samtidig er det kommet inn fysioterapeut (Ila) som får betalt for samme jobb som instruktør. Dette oppleves som meget urettferdig! Lik lønn for likt arbeid!

Trondheim kommune har satset på «Sterk og Stødig» til eldre for å blant annet forebygge fallulykker. Målet er at vi skal kunne bo hjemme lengre og klare oss sjøl, så vi ikke belaster helsevesenet og hjemmetjenesten før vi virkelig MÅ. Det er derfor litt underlig at dette organiserte tilbudet blir redusert til frivillighet. Mye i vårt samfunn er basert på frivillighet, men en del av denne frivilligheten er med på å tildekke behovet for flere ansatte/stillinger. Jeg synes at kommunen skal gjenoppta praksisen med avlønning av instruktørene! For dette er vel ikke et sparetiltak?

