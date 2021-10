Ansatte varsler ikke i frykt for gjengjeldelse!

Saken oppdateres.

Hvorfor skal du varsle? «Du skal varsle fordi det er i fylkeskommunen interesse å rette opp i kritikkverdige forhold. På den måten ivaretar vi også felles verdier og arbeidsmiljøet i fylkeskommunen bedre,» skriver Trøndelag fylkeskommune klart og tydelig på sin hjemmeside.

Men hva gjør fylkeskommunen i praksis for å legge til rette for at deres egne ansatte varsler om kritikkverdige forhold?

Revisjon Midt-Norge la nylig fram rapporten «Forvaltningsrevisjon varsling» i Trøndelag fylkeskommune. Rapporten viser at observerte kritikkverdige forhold i fylkeskommunen er høyere enn landsgjennomsnittet. Samtidig er omfanget av leverte varsel under landsgjennomsnittet. I rapporten kommer det fram at 75 prosent av de ansatte i fylkeskommunen verken har fått opplæring i eller informasjon om varslingsrutinene, og hvilke forhold som omfattes av disse.

Det som verre er, er at revisor konkluderer med at den viktigste årsaken til at de ansatte i fylkeskommunen ikke varsler om kritikkverdige forhold, er at de ikke tror de vil få hjelp og at de frykter gjengjeldelser fra arbeidsgiver eller kolleger. Kun en tredjedel av de 8 prosentene som har varslet, mener varselet ble fulgt opp på en forsvarlig måte. 13 prosent av de ansatte har vurdert å varsle, men oppgir at de ikke gjorde det i frykt for at det ikke ville ha hjulpet (32 prosent), og i redsel for gjengjeldelser (23 prosent).

Konstituert fylkesdirektør, Ole Tronstad, stiller spørsmål ved metodikken til revisor og resultatene. Han påpeker at fylkeskommunen jobber systematisk med varsling og at de ansatte skal være godt opplyst. Resultatet fra rapporten viser til alt overmål det stikk motsatte.

Jeg varslet om kritikkverdige forhold da jeg jobbet som lærer i fylkeskommunen. Arbeidsgiver ble av en samlet lagmannsrett dømt til å betale meg erstatning og saksomkostninger for brudd på arbeidsmiljø- og skadeerstatningsloven. I dommen pekes det nettopp på arbeidsgivers manglende oppfølging og tiltak:

«Arbeidsgiver har ikke reagert tilstrekkelig og iverksatt relevante tiltak for å forhindre trakasseringen. Omsorgsplikten overfor Rognerud er ikke fulgt opp tilstrekkelig. (...) Til slutt ble det umulig for Rognerud å komme tilbake som lærer ved landslinja.»

I fjor ble fylkestinget utfordret av gruppeleder i FRP Trøndelag, Lill-Harriet Sandaune, om å gjennomgå saken og gi meg en beklagelse, slik tidligere sjefsredaktør i Trønderavisa, John Arne Moen, også etterlyste på lederplass i Trønderavisa etter domfellelsen:

«Som arbeidsgiver bør de ta til seg rettens avgjørelse, beklage den urett som er begått og lære av feilene som er blitt gjort.»

Det var kun representantene fra FRP og en representant fra Pensjonistpartiet som stemte for forslaget til Sandaune. Jeg ble mildt sagt sjokkert over resultatet.

Det er to år siden dommen ble rettskraftig, men jeg har fortsatt ikke fått noen beklagelse fra min tidligere arbeidsgiver. Paradoksalt nok fikk saken først og fremst konsekvenser for meg, som sa i fra om de kritikkverdige forholdene. Blant annet i form av en oppsigelse. Med utgangspunkt i egne erfaringer, er jeg derfor er ikke overrasket over at rapporten indikerer at Trøndelag fylkeskommune er «verstinger» på arbeidsmiljø.

Nå mener jeg fylkeskommunen må ta rapporten på alvor, og vise i praksis at «det er i fylkeskommunes interesse å rette opp i kritikkverdige forhold.»