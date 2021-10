Atomkraft er framtida vår, og vi kan ikke fornekte det

By i Myanmar skal ha blitt utsatt for artilleriangrep

Saken oppdateres.

Det er godt kjent at Norge er et land som har kommet seg langt på grunn av oljeindustrien, og dette preger mange nordmenn. Men uheldigvis er fossilt brennstoff også en stor klimatrussel som holder på å gå ut av kontroll.

Et godt eksempel på dette er kullkraft, der noen kraftverk dumper enorme mengder aske på søppelfyllinger. Svaret på dette problemet er å bytte ut oljen med andre ting, som grønn energi. Det beste alternativet, om det blir gjort riktig, er atomkraft. Vann, vind, sol og bølgekraft er jo også selvsagt gode alternativer, men ingen av disse er like effektiv som atomkraft.

El-biler er jo også en teknologi som blir stadig bedre, og mange nyere biler har samme rekkevidde som de fleste bensin og hybridbiler, om ikke mer. Vi må ta vare på planeten vår, og vi må starte så fort som mulig.

Politisk redaktør Siv Sandvik holder deg oppdatert: Abonner på hennes nyhetsbrev her !

Det er jo også mye kontroverser med atomkraft, og ulykker som Tsjernobyl og Fukushima har satt et dypt preg på folk over hele verden. Men takket være moderne sikkerhetsstandarder og et geologisk stabilt land, så ville atomkraft i Norge vært meget trygt.

Tsjernobyl for eksempel var en primitiv og dårlig konstruert reaktor i Sovjetunionens Ukraina, og skjedde på grunn av ekstremt dårlig sikkerhet under en test. Fukushima skjedde på grunn av et jordskjelv og en tsunami som traff kraftverket. Dette setter gode eksempler på hvor og hvordan man skal drive med atomkraft, helst på innlandet i et land med ressurser nok til å ta vare på kraftverk.

Statistisk sett, så blir flere folk skadet mens de arbeider med vindmøller eller vannkraft per år enn atomkraft. Dette er igjen på grunn av sikkerhet, og det faktum at mye av det farlige arbeidet i atomkraft er automatisert.

Men mange folk kommer med argumentet «Men hvor skal vi lagre alt det radioaktive avfallet? Er det ikke skikkelig vanskelig?»

Svaret er at det er faktisk mye enklere og tryggere enn folk flest tror. Jeg har over tid interessert meg for temaet og lest meg opp på det. Utarmert uran er nesten ikke radioaktivt, noe som gjør det ekstremt enkelt å lagre. Det brukes også som ammunisjon og rustning til stridsvogner og som både ammunisjon og balansevekter i fly, så det er relativt trygt å håndtere om du ikke får det inn i kroppen. Ja, det er giftig. Men det finnes også ting vi håndterer på en daglig basis som er giftigere, som bly, tro det eller ei.

Og hvis folk er bekymret for en liten bunker som vanligvis befinner seg under kraftverkene, hvorfor er ikke folk bekymret over søppeldynger og de enorme mengdene plast i havet? Avfallsstoffer fra kraftverk tar lite plass, og gir oss veldig mye energi per tonn brennstoff (3 tonn uran tilsvarer ca. 16 000 tonn kull eller 80 000 tønner olje).

Det poenget jeg prøver å få fram, er at vi som en art ikke kommer til å klare oss om vi ikke bytter til atomkraft, eller andre grønne energikilder. Klimaet vårt blir bare verre og verre, og vi må handle kjapt. Atomkraft er noe som mulig kan støtte oss i flere hundre år til uten å gå tom for ressurser, så det er i min mening vårt beste håp på å komme oss videre som en sivilisasjon. Man ser jo også i masse sci-fi at alt går på atomkraft, siden det er overraskende kompakt i forhold til konvensjonelle strømkilder.

Til tross for en dårlig start, så har atomkraft et enormt potensial til å forsyne oss med strømmen vi trenger.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !