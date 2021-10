Slutt for «Førstegangstjenesten»

Ansatte varsler ikke i frykt for gjengjeldelse!

- For en lørdagskveld det skal bli. Kom igjen folkens, hue opp av tacogryta

Er du heldig og pen, kan det åpne seg dører og muligheter over alt

Kolstad kaller inn til pressekonferanse: - Et stykke trøndersk og norsk idrettshistorie

Nesten alt som skal gå opp, går opp for banken: – Nå kan vi senke skuldrene

Tillitsvalgt advarer: Et slikt kutt i Nav i Trondheim kan gi mange konsekvenser

Midt under trening kom telefonen som snudde livet på hodet

Oljeeventyret blir et helvete i norsk katastrofefilm 4

Saken oppdateres.

Ukas gjest hadde sitt første bystyremøte i rådhuset onsdag, etter at hun de siste to årene har vært statssekretær før tidligere næringsminister Iselin Nybø. Har hun levd et luksuriøst liv med høye smørbrød, bobler i glasset og sittet i sorte biler? Eller hva gjør en statssekretær egentlig?

Svaret gir hun deg i Omadressert hvor hun også åpner opp om telefonsamtalen som snudde livet på hodet for familien. Hun er også ivrig på sosiale medier, og vi har gått gjennom hennes aktivitet.

I uka ble det klart at Pressens Faglige Utvalg (PFU) konkluderte med at Adresseavisens fremstilling av to kritiske saker mot Trond Giske var innenfor god presseskikk. VI snakker om avgjørelsen.

Politisk redaktør Siv Sandvik innrømmer grov juks, og kulturkommentator Terje Eidsvåg innrømmer at han elsker Halloween. Vi får også vite hva – eller rettere sagt – hvem Venstre-politikeren skal kle seg ut som.

Ingen i panelet så den komme, for å si det sånn.

HØR podkasten ved å klikke på bildet i toppen – eller gå inn der du vanligvis hører podkast (Acast, iTunes, Spotify eller Podkaster-appen på Iphone).



