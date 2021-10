Ville, skulle, måtte, kunne, burde, torde

Saken oppdateres.

Disse modale hjelpeverbene. Ikke visste jeg at det var de som skulle styre våre liv. For jeg skulle tro, at vi måtte gjøre så godt vi kunne. Hvis ikke burde vi ha skikkelig dårlig samvittighet, om vi ikke ville bruke dem som retningslinjer. Tør vi det da?

Lykkelig uvitende kommer vi inn i denne verden. Med blanke ark. Ingen av de er ferdigskrevne. Så her er det bare å ta frem fargestiftene. Hele paletten er klar. Det finnes nyanser i alle regnbuens farger. Men lykken varer ikke lenge. Her skal det justeres, korrigeres og oppdras. Fra vi for første gang slår opp øynene, gjennom hele livet og til vi legger på røret. Vi blir formet og dandert, påvirket og endret, og får høre at vi må, bør, skal, tør og vil. Mens vi er inne på ordklassene, kommer jeg med spørreord til motsvar. Hvem har bestemt dette? Hvorfor er dette bestemt? Hva skjer hvis vi følger dette? Hva skjer hvis vi ikke følger disse ordene? Hvilken rett har noen til å bestemme over oss? Hvem er denne noen?

Vi skal formes inn i en mal. Det er min oppfatning. Forventninger fra samfunn, familie og venner. Det ligger uskrevne regler for hva vi bør gjøre, og hvordan vi skal oppføre oss. Valgene vi tar er gjerne basert på andres råd og formaninger, heller enn egne ønsker. Dette gjelder helt fra før vi blir taleføre. Da blir valgene gjort for oss, av velmenende foreldre, som igjen har blitt støpt i skjeen av sine foreldres oppdragelse. Alt i beste mening, i alle ledd og gjennom generasjoner. Gjenbruk og arv av klær ser heldigvis ut til å være i vinden, for mange.

Mens andre velger å kjøpe nye klær. Jeg tror det kan være flere årsaker, uansett hva foreldre velger. I et samfunn hvor bruk av sosiale medier er økende, virker det å være en arena for presentasjon av vellykkethet. Er du heldig og pen, kan det åpne seg dører og muligheter over alt. Du er formet inn i malen til de populære, og blir belønnet med popularitet, penger og «likes».

Påvirkningen er stor. Sosiale medier forsyner oss med det perfekte og det som er riktig i tiden. Influensere, ofte kjøpt og betalt for å bruke klær, sko og sminke, setter standarden. Reklame over alt gir inntrykk av hvordan vi både bør kle oss, hva vi bør spise og drikke og hvordan møblere hytter og hus. Det blir stadig flere arenaer hvor vi kan se, høre og lese om hva slags gjenstander og mat vi må ha. Hvordan vi skal leve for å få et bra liv.

Retten til selvstendige tanker er din og min, og bare din og min. For jeg vil ha rett til å tørre å tenke selv. Jeg er et fritt menneske, og synes det er greit å si det jeg selv ønsker i stedet for det jeg bør. Dette handler ikke bare om meg. Det finnes mange som ikke har mot eller evne til å tørre å si ifra og hevde sine meninger. Ville det ikke vært helt fantastisk om flere fikk si og gjøre det som ligger øverst på ønskelista og nærmest hjertet?

Hvordan skal vi forholde oss til de modale hjelpeverbene? Å si vi må herved modereres. Jeg har stor respekt for de som følger strømmen, er glad i moter og trender og liker å være oppdatert på det nyeste. Aksept er et viktig ord for meg. Denne aksepten bør gå begge veier. Det vil medføre at ingen måtte leve sitt liv på akkord med egne overbevisninger og intensjoner.

Uavhengig av alder og kjønn har vi alle en fri tanke, og alle har verken interesse av, eller ønske om, å følge strømmen av påvirkninger. I støyen av andres meninger er det ikke enkelt å høre og anerkjenne egne tanker. Ved å finne tid til ro og alenetid, er det enklere å lytte, synes jeg. Lytte til egne tanker. Noen minutter i eget selskap og stillhet. Ved å trekke pusten ned i magen, senke skuldrene og ha det stille rundt meg, gir jeg tankene rom. Mine egne tanker får fritt spillerom. Jeg kunne tenkt meg at flere ville tørre å gjøre mer av det som kunne gitt mest mulig glede. Det burde være mulig.



