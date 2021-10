Replikk til Stølen: Om ordet henholdsvis

Ser for seg at du kan ta førerløs rutebåt til populært serveringssted

Ruskjøring blant unge i Trøndelag bekymrer: – Det er tydelig at vi har et problem å løse

Jeg er svært glad for at rektoren gir meg anledning til å presisere dette

Saken oppdateres.

I Adresseavisen fredag har rektor ved UiO en replikk der han har følgende (relativt betimelige) hjertesukk:

«I innleggene En snobbete sektor og Feil fra Melum Eide rår det uenighet om hva jeg skal ha sagt og ikke sagt om Nesna. La meg slå det helt fast; jeg har ikke ytret meg om Nesna, og ber Kristin Melum Eide om å ikke tillegge meg meninger jeg ikke har.»

Dette er en replikk jeg er veldig glad for å få svare på, ikke minst fordi det er en sjelden anledning til å snakke om svært interessante lingvistiske problemstillinger i avisa!

Jeg har aldri ment å påstå at rektor Stølen har ytret seg om Nesna. I min kronikk er rektor Stølen nevnt utelukkende i denne setningen:

«Rektorene Stølen og Olsen frykter tap av henholdsvis internasjonalt fokus og penger til fordeling, om man nå skal fø på Nesna.»

Merk her bruken av ordet henholdsvis.

«Henholdsvis brukes i en flerleddet angivelse for å betegne at hvert ledd koples til et ledd som har samme plass som i en foregående angivelse. Eksempel: «Karl og Petter studerer i henholdsvis Tromsø og Bergen» betyr at Karl studerer i Tromsø, Petter i Bergen» (Det norske akademis ordbok).

Min intenderte tolkning er at Stølen «frykter tap av internasjonalt fokus» og Olsen «frykter tap av penger til fordeling, om man nå skal fø på Nesna». Det er altså bare Olsen som frykter det siste.

Den andre mulige tolkningen er denne: Stølen «frykter tap av internasjonalt fokus, om man nå skal fø på Nesna» og Olsen «frykter tap av penger til fordeling, om man nå skal fø på Nesna».

Denne andre tolkningen impliserer slik at Stølen har uttalt seg om Nesna. Det har han ikke, så vidt meg bekjent.

Merk også at rektor Stølen heller ikke sier at jeg faktisk har påstått dette. Han påpeker bare at det rår en uenighet, og ber meg samtidig om ikke å tillegge ham meninger han ikke har. Det er implikasjonen av sammenstillingen her som gir inntrykket av at dette er noe jeg har påstått. Om noen skulle protestere på at Stølen tillegger meg en slik påstand, kan han med rette svare at det har han ikke gjort.

Dette er derfor, lingvistisk sett, også uhyre interessant.

Jeg er svært glad for at Stølen gir meg anledning til å presisere dette for den som eventuelt, muligens (?) i likhet med Stølen selv, har misforstått den intenderte rekkevidden for ordet henholdsvis.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her !

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !