Fri oss fra den nye oljen

Adresseavisens Kari Hovde irriterer seg over hvor mange apper hun må ha, hvor mange brukere hun er nødt til å opprette og hvor mange det er som overvåker henne. Med rette.

Når valget står mellom å opprette enda en konto eller melde seg ut av den digitale hverdagen kan det bli vanskelig å være ett enkeltmenneske, man blir dratt med strømmen.

Det er et problem at vi ikke har noen plan for hvordan samfunnet skal fungere digitalt, og det er et problem at alle vil samle inn all data. Om alle.

I 2006 sa Clive Humby at «Data is the new oil», og siden den gang har alle lett etter denne oljen. Alle skal ha en «data-drevet forretningsmodell» og samle inn data. Det er jo det Google gjør, så da skal alle andre også gjøre det. Å overvåke deg har blitt en forretningsidé.

Data ER verdifullt. Data ER viktig. Det kan skape verdiskaping i bedrifter, bidra til forskning, gi oss oversikt i hverdagen og hjelpe politikere til å ta gode avgjørelser.

Men vi får en rekke problemer når alle skal samle inn data om oss på sine egne vegne.

Først må vi lage brukere overalt slik at man kan knytte informasjon til oss. Vi gjør papirarbeidet som skal til for at bedriftene skal kunne overvåke oss. Litt irriterende registrering, veldig problematisk overvåking. Deretter blir innboksen blir full av eposter av typen «Velkommen som kunde», «Angrerettskjema», «Ordrebekreftelse» og selvfølgelig «Glemt passord».

Videre kan ikke noen samarbeide om felles løsninger, siden det å dele data er å gi fra seg «olje», og det vil man jo ikke. Så du kan kjøpe deg «smarte» panelovner, «smarte» lyspærer og «smarte» rullegardiner og måtte styre hver dings fra hver sin app hvis du har kjøpt det fra forskjellige merker, eller kjøpe alt fra samme merke for å ha én app. Men dette fører til et næringsliv der det er vinn-eller-forsvinn, gigantene tar hele markedet og vet alt om deg. Det er dårlige nyheter for små lokale bedrifter som har en god idé. Ikke bra for næringslivet og ikke bra for innovasjonen.

Og så får vi en rekke parallelle kommunikasjonstjenester. Facebook Messenger, Instagram, Snapchat, TikTok og Whatsapp har hver sin chattefunksjon, i tillegg til epost og SMS. I tillegg skal hver ladestasjon for elbiler ha sin egen betalingstjeneste, hvert fylke ha sin billettapp og alle lager sin egen kalenderløsning.

Siden vi ikke har noen regler for hvordan disse tingene skal fungere, så MÅ alle gjøre det på sin egen måte, og siden «data er den nye oljen», så VIL alle gjøre det på sin egen måte.

Det er ikke bra at det er sånn, og det trenger ikke være sånn.

Vi har faktisk hatt liknende problemer før, og det er helt overkommelig å løse de. Tidligere hadde Europa et mylder av måleenheter for lengde, vekt og volum. Omtrent hver eneste by hadde sin definisjon av hvor lang en fot var, så det var umulig å produsere eller kjøpe ting i to forskjellige byer og få de til å passe sammen.

Løsningen ble Meterkonvensjonen, som er den standarden som sier at vi skal måle lengde i meter, tyngde i kilogram og så videre. Å påtvinge alle dette gjorde det enklere å være innbygger og mer lønnsomt å være bedrift, siden det ble enklere å både kjøpe og selge varer.

At alt som skal sendes rundt i verden sendes i stålkasser i én størrelse som kalles for konteinere er en standardisering som revolusjonerte logistikken. For rundt tjue år siden laget bankene BankID og staten lagde Altinn og disse standardene åpnet helt nye muligheter for banktjenester og offentlige tjenester. At vi må gjøre noen ting på samme måte skaper mer innovasjon, ikke mindre!

Vi trenger derfor flere digitale standarder. Vi kan ha én standardløsning for chat, og så kan heller Snapchat og Instagram konkurrere om å gjøre den chatten bedre og kulere. Om en butikk vil selge deg ny mobiltelefon på nettet så er det greit, men du må få logge inn med din universelle netthandelskonto. Og kanskje bestillingsordre, kvitteringer og garantier kan samles inn på ett sted sånn som Altinn, så får du bedre oversikt og færre eposter.

Vi trenger bedrifter som har en bedre forretningsplan enn å overvåke oss. Smarte dingser må fungere smertefritt sammen med andre dingser, og nettsider må tjene penger på noe annet enn å spionere. For mange bedrifter vil det være befriende, ikke begrensende.

Vi trenger regler mot dataovervåking og datamonopoler. Før lurte vi på hvilken bedrift som skulle bli «det neste Google», nå må vi unngå å få et nytt Google. At selskaper blir så mektige er ikke bra for noen. Kanskje bør Google og liknende bedrifter rett og slett brytes opp.

Gjør vi dette så får vi et samfunn med bedre bruk av data, mer innovasjon, mer privatliv og mer lokalt næringsliv.

Og vi slipper å opprette nye brukere hele tiden.

